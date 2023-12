Vigili del fuoco in piazza Brà con attrezzature, mezzi e un percorso per bambini per aiutare Telethon

Anche quest'anno i vigili del fuoco di Verona si sono mobilitati per Telethon.

Dalle prime ore di domenica 17 dicembre, è stata allestita in piazza Bra a Verona un'area espositiva con mezzi ed attrezzature ed anche un percorso ludico per i bambini. In molti si sono affollati nella zona dell'autoscala, dove era possibile salire una scala a corda appesa alla volata dell'autoscala e poi scendere da un tubo come un vero pompiere.

Grande la partecipazione della popolazione e la soddisfazione di quanti hanno potuto dare il proprio contributo per una buona causa.