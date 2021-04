Vigili del fuoco in aiuto delle famiglie bisognose con pasta e generi alimentari vari

La raccolta fondi è stata avviata nello scorso gennaio al Comando di Verona ed ha permesso di raccogliere 1250 euro, utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità in favore delle persone che si trovano in emergenza economica a causa della pandemia

Un'iniziativa di solidarietà si è fatta largo al Comando dei vigili del fuoco di Verona e si è concretizzata nella giornata di giovedì 22 aprile, con la consegna di 300 chili di pasta ed altri beni alimentari, all'associazione volontaria Ronda della Carità.

Nello scorso gennaio i pompieri scaligeri, consapevoli del fatto che sempre più famiglie hanno dovuto affrontare l'emergenza economica causata dalla pandemia, si sono messi in moto per promuovere all'interno del Comando una raccolta di denaro per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, da distribuire a coloro che si trovano in difficoltà.

In poco meno di un mese sono stati dunque raccolti 1250 euro e il passo successivo fatto dai vigili del fuoco è stato quello di contattare la Ronda della Carità, da sempre al fianco dei più bisognosi, per avere informazioni su quali generi alimentari fossero maggiormente necessari in questo momento. L'acquisto è stato poi effettuato presso il gruppo Martinelli, che dando la propria disponibilità all'iniziativa, si è prodigato per reperire e imballare i prodotti richiesti.

L'iniziativa si è dunque conclusa giovedì mattina con la consegna delle derrate alimentari da parte del Comandante Luigi Giudice e con la presenza del responsabile alimentare, Francesco Avesani.