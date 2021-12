Vigili del fuoco di Verona in Piazza Bra per sostenere la ricerca di Telethon

Anche quest'anno i vigili del fuoco di Verona sono scesi in piazza per Telethon. Personale permanente e volontario, libero dal servizio, per tutta la giornata di ieri, 19 dicembre, è stato presente in Piazza Bra per sensibilizzare i passanti a supportare l'importante maratona benefica.

Per l'occasione erano esposti automezzi ed attrezzature, che bambini e adulti hanno potuto ammirare da vicino e anche toccare con mano. Occhi sgranati, tanti sorrisi e tutti contenti anche di aver contribuito ad una importante iniziativa.

Iniziativa che si può sostenere fino al 31 dicembre, donando con una telefonata o con un sms al numero solidale 45510.

Telethon è una delle principali fondazioni solidali biomediche italiane. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello internazionale. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca oltre 592,5 milioni di euro, ha finanziato 2.720 progetti con 1.630 ricercatori coinvolti e più di 580 malattie studiate.