Contro vandali e maleducati attivato servizio di vigilanza notturna a Soave

Dalle 22 di questa notte, 22 agosto, Soave e le sue frazioni saranno pattugliate di notte dai vigilanti di Verona Security. Un'auto con a bordo delle guardie giurate percorrerà le strade soavesi per contrastare atti vandalici ed altri comportamenti scorretti. «Constatiamo numerosi episodi di odiosi danneggiamenti al patrimonio pubblico - ha dichiarato il sindaco di Soave Matteo Pressi - Sono state rotte le serrature dei cancelli del parco giochi, sono state rovesciate nel Tramigna le fioriere di Foro Boario e sono state imbrattate molte zone del paese. Occorreva dare una risposta».

E la risposta è stata l'affidamento a Verona Security di un servizio di vigilanza notturna attivo sette giorni su sette, domenica e festivi inclusi. Servizio che comprenderà anche la Zai dove «abitano, sopra la propria attività commerciale, numerose famiglie», ha spiegato il sindaco Pressi.

«Soave è un luogo tranquillo - ha aggiunto il primo cittadino di Soave - Non ha senso parlare di emergenza sicurezza. Sono piuttosto gesti di alcuni mascalzoni che non si rendono conto di quanto queste bravate costino care alle casse comunali e, più in generale, alla serenità delle persone. Un presidio nel territorio, soprattutto nelle frazioni, può fungere da deterrente rispetto ai casi di furti nelle abitazioni che con la fine dell’estate si intensificano e che quindi è bene prevenire».

Ma il servizio potrebbe essere utile per segnalare piccoli gesti di maleducazione. «Abbiamo notato che l'abbandono delle deiezioni canine avviene soprattutto di notte, quando i proprietari maleducati portano i propri cani a fare i bisogni nelle vie e nei parchi senza preoccuparsi di raccoglierli perché, di notte, si sentono al riparo dagli occhi di chi potrebbe segnalare i loro comportamenti - ha concluso Matteo Pressi - Le guardie giurate non possono elevare una sanzione ma possono fornire ogni elemento utile, anche documentale, alla polizia locale, allo scopo di individuare questi soggetti. Lo dico con grande franchezza: chi continua imperterrito ad imbrattare il paese deve sapere che prima o poi verrà individuato e sanzionato duramente, senza spazio per pietismi».

Il servizio di Verona Security si inserisce nella più ampia strategia adottata dal Comune di Soave per combattere i casi di degrado urbano, come il presidio del parco giochi, la presenza di un ausiliario di polizia locale anche in orario serale e l'ampliamento dell'orario di presenza degli agenti municipali, impiegati da giugno non più solo al mattino ma anche in servizi pomeridiani.