Sbarca a Verona il Forum delle Comunità Laudato si': il videomessaggio di Papa Francesco

Sarà per la prima volta il Vescovado di Verona ad ospitare il Forum delle Comunità Laudato si'. Sabato 14 e domenica 15 ottobre nella città scaligera giungeranno, per il raduno annuale, i rappresentanti della rete di associazioni ideata dal Vescovo Domenico Pompili e dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini e ispirata dalla Laudato si’, l’enciclica “ecologista” di Papa Francesco.

"Raddoppiare l’impegno" è il titolo di questa sesta edizione della manifestazione, che prenderà il via sabato pomeriggio con un incontro aperto a tutta la cittadinanza a cui giungerà anche un messaggio del Papa. L’inizio dei lavori sarà preceduto, alle 17.30, dalla performance artistica promossa dalla Comunità Laudato si’ di Marcaria (Mantova). A seguire l’approfondimento a partire dalla Laudate Deum, la recente esortazione apostolica di Papa Francesco, che aggiorna e rilancia i temi dell’ecologia integrale già presentati nell’enciclica Laudato si’ (2015).

Interverranno i due promotori dell’iniziativa, il vescovo di Verona Domenico Pompili e Carlo Petrini, fondatore dell’associazione internazionale Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ma vi saranno anche contributi video di Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, di Gaël Giraud, economista, matematico e teologo, di Carlo Rovelli, fisico e divulgatore scientifico, e di Carlos Alvarez Pereira, vicepresidente del “Club of Rome”.

Al termine dell’incontro i partecipanti saranno invitati a visitare la Cittadella Slow, ossia lo spazio Slow Food, ricco di prodotti e presìdi, allestito in Piazza dei Signori all'interno del festival Hostaria Verona, manifestazione in cui, alle ore 20, dialogheranno in pubblico anche Carlo Petrini e il Vescovo Pompili (area eventi Cortile del tribunale). Il giorno successivo, dopo la Messa alle 8.30 nel battistero di San Giovanni in Fonte, ci sarà il momento di confronto e condivisione tra le Comunità LS all’interno del Salone dei Vescovi.

I temi

Il nuovo documento di Papa Francesco sarà certamente un’importante occasione per tornare a riflettere in maniera seria e approfondita sul rapporto dell’uomo con ogni altra forma di vita che abita la Terra, stimolando ancora una volta ad una vera e propria presa di coscienza e di responsabilità, perché ciascuno sia agente del cambiamento. La convinzione degli organizzatori, infatti, è che il cambio di rotta di cui tutta l’umanità necessita passi prioritariamente dalle azioni di ogni singolo individuo.

Per questo, nel corso della due giorni si tratterà anche di spreco alimentare, gestione delle risorse idriche, riduzione della plastica, scelte alimentari virtuose in tema di stagionalità e prossimità territoriale, riduzione del consumo di proteine di origine animale (in favore di proteine vegetali), rischi dei cibi ultraprocessati, ricchi di sostanze chimiche e dannosi per la salute e per l'ambiente.

Il messaggio di Papa Francesco in occasione del Forum delle Comunità Laudato Si’

A distanza di otto anni dalla Laudato si’, Laudate Deum. Perché ha sentito il bisogno di questo che ha definito un “aggiornamento”?

«Perché per esempio sono passati tanti Cop, quella la scrissi prima del Cop di Parigi, che è stato il più bello… dopo di quello tutto è andato indietro, quasi senza qualità. Ho pensato di dire che questi Cop non sono andati bene, non hanno dato quello di cui avevamo bisogno. E poi ci sono alcune nuove cose da aggiustare. E poi vedere che se un’altra volta non diamo il passo ci mangeranno i leoni, perché è un momento difficile, molto difficile. Dobbiamo prendere coscienza di questo. Mi diceva uno degli scienziati più importanti dell’Italia: “Io non voglio che mia nipotina, che è nata l’altro ieri, viva entro trent’anni in un mondo invivibile”. E così sono le cose, dobbiamo prendere coscienza».

Grazie. E visto che le Comunità Laudato si’, che si sono costituite proprio per dare seguito alla sua prima enciclica, sono un modo di mobilitazione dal basso, si sono diffuse in Italia e adesso fanno il loro ennesimo momento di incontro, a Verona, che cosa vuole dire a queste persone?

«Che questo funziona, come l’acqua. L’acqua viene all’ebollizione col caldo dal basso in alto, non dall’alto in basso. È una legge naturale. I veri cambiamenti vanno dal basso in alto, aiutati dalle forze dall’alto, ma dal basso in alto, se non c’è questo movimento, tu non cambierai niente nella vita».

Messaggio Papa Francesco in occasione del sesto Forum delle Comunità Laudato Si' / video Ufficio Stampa Diocesi di Verona