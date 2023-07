Zona di potenziale pericolo e degradata: Comune chiude vicoletto a Santa Lucia

La sicurezza è una delle priorità che l'Amministrazione comunale di Verona intende garantire ai propri cittadini. Questo, specificano da palazzo Barbieri, attraverso il continuo monitoraggio del territorio, così da individuare quali sono le criticità sulle quali intervenire tempestivamente. È il caso della pista Ciclopedonale Vecchia Ferrovia e l’area di Salita Santa Lucia, dove è stato chiuso il vicoletto compreso tra l’asilo nido La Filastrocca e il parco giochi, un passaggio stretto e non necessario, visto che a pochi metri di distanza c’è la strada di collegamento.

Dal Comune spiegano che l'intervento era richiesto da tanti e va a tutelare non solo i residenti di Salita Santa Lucia con i frequentatori della ciclabile, ma anche gli utenti dell’asilo nido e del parco giochi.

Dopo un sopralluogo effettuato dall'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, sarebbe emerso che nel tratto di strada "erano presenti zone di potenziale pericolo per qualsiasi utente, dal momento che alcuni tratti si trovavano privi di luce o con luce smorzata, a causa della crescita di rami, vegetazione o più in generale della chioma della parte superiore degli alberi che nascondevano alcuni lampioni, soprattutto in prossimità dell'intersezione tra la pista ciclopedonale e l’intersezione con Salita Santa Lucia.

Un luogo diventato ricettacolo di sporcizia, mezzi abbandonati, attività di spaccio e degrado, teatro di una grave aggressione avvenuta nella notte tra il 12 e 13 maggio scorso ai danni di un residente".

La chiusura di questo tratto si aggiunge alla copertura del pericoloso tratto di rotaia verso via Ghetto e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Prossimamente sarà completata la segnaletica e verrà installata una nuova staccionata, che in alcuni tratti è ormai completamente distrutta. Tutti interventi per rendere la pista ciclopedonale “La vecchia ferrovia” sempre più fruibile in sicurezza dai residenti della Circoscrizione 4^.