Musica e street food hanno accompagnato la presentazione della nuova arrivata allo Showroom Vicentini

È stato vero successo Open Weekend Volkswagen che sabato 23 e domenica 24 ottobre si è svolto allo Showroom Vicentini di via Gardesane, a Verona. Protagonista dell'evento la nuova Polo, migliorata con le tecnologie di ultime generazione per affrontare le difficoltà del traffico odierno.

Nei due giorni di evento lo Showroom si è trasformato in un luogo eclettico e divertente, grazie anche all'installazione di un green screen per scattare immagini a bordo dell'ultima arrivata della famiglia Volkswagen. La presenza dei piloti professionisti della casa tedesca inoltre ha dato modo a chi si è messo alla guida, di misurarsi con i nuovi sistemi di assistenza e approfondire tutti gli highlights della vettura lungo un tracciato urbano ed extraurbano studiato per l'occasione.

Nell'area esterna della concessionaria, street food e musica hanno intrattenuto gli ospiti grazie alla presenza di un food track in stile vintage e al Party on the Road firmato Radio Studio Più.