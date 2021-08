Il cantiere di Viale della Repubblica ha i giorni contati: trovata l'intesa

Si avvia verso la chiusura il capitolo aperto oramai 10 anni fa su viale Repubblica a Verona. Il Comune avrebbe infatti individuato la soluzione più vantaggiosa per mettere la parola fine ai disagi legati alla realizzazione del parcheggio pertinenziale tra quella strada e via Isonzo. Parcheggio privato peraltro mai realizzato a causa del fallimento della ditta esecutrice dei lavori, avvenuto pochi mesi dopo l’affidamento dell’opera, a cui sono seguiti anni di chiusura al traffico di quel traffico.

Trattandosi di un’opera privata, Palazzo Barbieri sarebbe stato coinvolto solo per la concessione delle autorizzazioni iniziali, restando quindi estraneo alle vicissitudini legate al fallimento della ditta e all’interruzione del cantiere.

Tuttavia, per risolvere la situazione, l’Amministrazione Sboarina ha avviato complesse e articolate interlocuzioni con le parti in causa, Fallimento e Condominio, che hanno portato alla transazione approvata in questi giorni dalla Giunta.

L’accordo prevede che il Condominio e il Fallimento realizzino le opere per sistemare la parte di viale della Repubblica ancora interdetta, cioè il marciapiede e lo spazio per la sosta delle auto sul lato adiacente al palazzo. Dopodichè, una volta eseguito il ripristino della sottostruttura, il Comune provvederà a proprie spese a rifare il marciapiede e il manto stradale, oltre a installare la segnaletica stradale e gli elementi di arredo urbano. Il tutto per una spesa di circa 42 mila euro. Gli impegni economici a carico di Condominio e Fallimento sono rispettivamente di 38.774 euro e 23.684 euro.

Cronistoria

Nel 2010 il Comune concede il sottosuolo in viale della Repubblica per la realizzazione di autorimesse private alla ditta Simoni Immobiliare s.r.l, a cui un anno dopo è succeduta la ditta Chievo 2000 s.r.l. I lavori iniziano nel 2013, per interrompersi definitivamente nel 2014 a causa del fallimento della ditta Chievo 2000 s.r.l. Nel 2017 il Comune ha realizzato i lavori per il ripristino del marciapiede che affianca la chiesa di San Francesco, recuperando i posto auto sulla parte di strada dedicata. Nel frattempo è iniziato il dialogo tra uffici tecnici e legali del Comune, Fallimento Chievo 2000 e il Condominio per trovare una soluzione definitiva ad una vicenda che da anni affligge, oltre ai soggetti direttamente coinvolti, la collettività dei residenti nella zona e il traffico stradale.



Viale della Repubblica nel 2014

La soluzione individuata è stata annunciata mercoledì dall’assessore alle Strade Marco Padovani.

«Si mette finalmente la parola fine ad un cantiere privato che ha creato disagi per troppo tempo – ha spiegato Padovani -. Una vicenda sfortunata, quella legata al parcheggio pertinenziale di viale della Repubblica, che da tempo si cercava di risolvere. Un’opera realizzata interamente da privati su proprietà privata, su cui il Comune non poteva intervenire. Visto il susseguirsi degli avvenimenti e l’impossibilità di vedere realizzato il parcheggio, abbiamo avviato un complesso dialogo con le parti interessate per arrivare alla soluzione migliore nel più breve tempo possibile. L’abbiamo trovata con la transazione approvata dalla Giunta, con la quale il Comune investe 40 mila euro per riportare viale della Repubblica allo stato antecedente il cantiere. Anzi, con le nuove piantumazioni e il rifacimento del marciapiede sarà sicuramente più bello e anche sicuro dal punto di vista viabilistico. Quanto ai tempi, il Comune interverrà dopo il ripristino della sottostruttura, contiamo di restituire il viale sistemato con l’inizio dell’anno prossimo».