Viale delle Nazioni a Verona: il cantiere sarà operativo solo di notte

A partire dalla serata di lunedì 28 giugno, il cantiere presente in viale delle Nazioni, a Verona, sarà operativo solo in orario notturno.

Da martedì quindi, durante il giorno, il sottopasso sarà regolarmente utilizzabile fino alle ore 20, mentre i lavori notturni dureranno dalle 20 alle 6 del giorno successivo. La decisione è stata presa in accordo tra la Società A4 Brescia Padova, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e l'Impresa.