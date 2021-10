Sfilata di carnevale a Verona: tutti i provvedimenti viabilistici previsti per il 491° Bacanal del Gnoco

Si terrà sabato 30 ottobre la sfilata dei carri del 491° Bacanal del Gnoco, un’edizione "fuori stagione" per recuperare l’evento saltato causa Covid ad inizio anno. Il corteo non seguirà il tradizionale tragitto, ma avrà un percorso ridotto, da corso Porta nuova arriverà in piazza Bra, per poi andare in via Roma, Rigaste e finire a San Zeno.

Per consentire la manifestazione saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

Divieto di transito, dalle 8 alle 20 , compresi motocicli e ciclomotori, in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari.

, compresi motocicli e ciclomotori, in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari. Divieto di transito, dalle ore 11 al termine del corteo e del passaggio dei mezzi Amia per la pulizia , in piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico.

, in piazza Bra lato Gran Guardia, via degli Alpini, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, nel tratto compreso tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico. Nelle stesse vie sarà in vigore anche il divieto di sosta.

Sospesi, per l’intera giornata, il trenino e l’autobus turistico. Anche i bus delle linee urbane potranno subire alcune modifiche, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atv.verona.it.

Per quanto riguarda Fieracavalli, che quest’anno raddoppia e si terrà per due weekend, dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre saranno in vigore i consueti provvedimenti viabilistici per la sosta in zona Fiera. Le misure tengono conto dell’afflusso cospicuo di visitatori e tutelano la possibilità di parcheggio per i residenti.