Ovest Veronese chiede soluzioni per sicurezza e viabilità, tra cui un nuovo casello sulla A22

Giovedì scorso, 9 febbraio, nel municipio di Sant’Ambrogio di Valpolicella, il presidente della Provincia Flavio Pasini ha incontrato i sindaci dei Comuni della Valpolicella, della Val d'Adige e di parte del Garda. In sala, ha fatto gli onori di casa il sindaco di Sant'Ambrogio Roberto Zorzi. E insieme a lui erano presenti i primi cittadini di Fumane, Dolcè, Rivoli, Bussolengo, Pescantina, Pastrengo, Marano, Sant'Anna d’Alfaedo, Brentino Belluno, Affi, San Pietro in Cariano e Caprino, oltre al vicesindaco di Malcesine. Inoltre, in collegamento telefonico è stato contattato anche il sindaco di Negrar Roberto Grison.

I primi cittadini hanno messo sul tavolo alcuni temi che coinvolgono direttamente l'intera area che rappresentano. E al primo punto è stata messa la necessità di progettare una variante di collegamento tra Negrar e la Strada Provinciale 1 che proviene dal casello di Verona Nord. La variante rappresenterebbe un'alternativa viaria valida rispetto alla Provinciale 4 che attraversa San Pietro in Cariano. Un'alternativa ritenuta necessaria soprattutto in caso di incidenti o rallentamenti e che consentirebbe di raggiungere in tempi ragionevoli l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria.

Altro tema toccato è stato quello di un nuovo casello sull'A22 in Val d’Adige, all'altezza di Brentino Belluno e Dolcè. Per i sindaci, l'opera permetterebbe di accorciare i tempi di percorrenza per molti utenti e decongestionare altri tratti stradali soprattutto dal traffico pesante diretto al distretto del marmo.

È stata poi illustrata la necessità di disporre per la Valpolicella e per la Val d’Adige di un distaccamento dei vigili del fuoco, vista la distanza che c'è con il comando di Verona o con il distaccamento di Bardolino. Le amministrazioni avrebbero già individuato, di comune accordo, una sede temporanea in uno stabile in buone condizioni nel territorio di Sant’Ambrogio, in attesa della realizzazione di una nuova struttura.

E sempre sul tema della sicurezza, è stata portata all’attenzione del presidente della Provincia l'importanza di trovare fondi per riqualificare i tre edifici del Comune di Caprino a disposizione dei carabinieri.

Infine, diversi sindaci hanno aggiornato Pasini su alcuni nodi, soprattutto in ambito ambientale, viabilistico e scolastico, di competenza della Provincia.

«Questo primo incontro promosso da alcuni sindaci è stato utile a gettare le basi per una collaborazione fattiva - ha commentato Pasini - Accanto alle problematiche di ciascun territorio, gli amministratori hanno saputo individuare e avanzare tematiche comuni all’intera area, dimostrando una capacità di visione ampia e rivolta al futuro. Ho assicurato, anche su ambiti che non sono di stretta competenza della Provincia, un sostegno nelle sedi opportune. Mi confronterò subito con gli uffici per iniziare a valutare fattibilità, risorse e tempistiche necessarie ad affrontare le richieste più urgenti e rilevanti».