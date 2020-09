Anas piazza barriere laterali sulla Transpolesana, lavori fino a novembre

Anas ha programmato il posizionamento di nuove barriere laterali di protezione lungo la Strada Statale 434 Transpolesana, in tratti saltuari e in entrambe le direzioni tra Isola Rizza e Verona. Per consentire l'esecuzione dei lavori dalle 6 di questa mattina, 16 settembre, saranno attivi dei restringimenti localizzati della carreggiata, ma il transito dei veicoli sarà sempre garantito. Il completamento dell'intervento è previsto entro il 28 novembre.

E a proposito di lavori stradali, fino a venerdì 18 settembre la carreggiata della Tangenziale Nord di Verona sarà ristretta, in direzione del centro città. Sulla bretella T4-T9 che va dal casello autostradale allo svincolo di San Massimo verrà infatti rifatto l’asfalto. Pertanto il traffico sarà consentito solo sulla corsia libera dal cantiere.

Mentre la Provincia di Verona ha comunicato di aver istituito il senso unico alternato di circolazione ed il limite di velocità a 30 chilometri orari in due tratti di due strade provinciali. Fino al 4 novembre, senso unico alternato sulla Strada Provinciale 14 dell'Alta Valpantena, nel territorio comunale di Grezzana. La limitazione è prevista nella fascia oraria tra le 7.30 e le 17.30, festivi esclusi, ed è necessaria per consentire ad Agsm un intervento di interramento di una linea elettrica. E fino al 18 settembre, tra le 8 e le 18, limitazioni anche sulla Strada Provinciale 33 del Pastello, nel territorio comunale di Fumane, per un intervento di manutenzione della rete fognaria da parte di Acque Veronesi.