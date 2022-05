Nuovi cantieri stradali a Verona da lunedì 9 maggio: ecco dove e le modifiche apportate alla viabilità

Lunedì 9 e martedì 10 maggio divieto di transito in vicolo Borella, tra l’intersezione con via Tazzoli e piazzetta Municipio, per consentire i lavori di realizzazione del nuovo asfalto. Secondo quanto comunicato in una nota da palazzo Barbieri, per tutta la durata del cantiere, oltre alla chiusura della strada, viene temporaneamente sospesa la corsia preferenziale in stradone Maffei, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Tazzoli e largo Divisione Pasubio.

Il Comune di Verona, infine, specifica quindi che «tutti i veicoli che percorrono via Leoncino in direzione piazzetta Municipio dovranno proseguire in via Tazzoli per poi immettersi, in ambo le direzioni, su stradone Maffei».