Tangenziale Sud, chiusura a Vago di Lavagno: la viabilità alternativa

Era stata rimandata di una settimana, ma alle 22 di oggi, 9 dicembre, entrerà in vigore la chiusura del tratto tra Vago di Lavagno e la Porcilana della Tangenziale Sud di Verona. Una chiusura lunga, per lavori sulla tangenziale e sull'autostrada A4, e che ha impegnato le amministrazioni comunali di Lavagno e di San Martino Buon Alberto nel tracciamento di una viabilità alternativa.

La polizia locale di Lavagno e gli addetti alla viabilità dell'autostrada collaboreranno per indicare agli automobilisti le deviazioni, a partire dalla rotatoria tra Via Monti Lessini e le Strade Provinciali 16 e 37. Chi proviene dalla SP 16 (dal territorio di Mezzane) e dalla SP 37a (dal territorio di Illasi), ovviamente non potrà più continuare verso la tangenziale, essendo stati chiusi gli svincoli di Vago in entrata ed uscita. Le auto saranno quindi indirizzate verso l'ecocentro di Colognola ai Colli sulla SP 37 e poi verso Sud fino all'intersezione con la Porcilana. E sulla Porcilana saranno presenti addetti al traffico per permettere alla viabilità di fluire nonostante il previsto aumento di veicoli in transito.

Agenti della Locale di Lavagno saranno presenti anche in Via Vaghetto, che potrebbe essere preferita alle strade principali per via del traffico. In Via Vaghetto potrebbe dunque crearsi delle code anche a causa di un imbuto all'altezza del ponte.

E questa mattina, il Comune di San Martino Buon Albergo ha comunicato questo modifiche alla viabilità per dirottare sulla Porcilana il traffico proveniente dalla Val d'Illasi e dalla Valle di Mezzane: «Sula rotonda delle Quattro Strade è presente la segnaletica per scaricare il traffico su Via San Giacomo, confluendo sulla Porciliana. In località San Giacomo, svolta a sinistra obbligatorio (escluso residenti) verso l'innesto sulla SS11. E all'innesto sulla SS11, divieto di svolta a sinistra».