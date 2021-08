Manutenzione del porfido in via Trezza, strada chiusa una decina di giorni

Sono partiti lunedì 30 agosto, e dureranno una decina di giorni, i lavori in via Trezza, a Verona, che resterà chiusa al traffico per manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido, dal civico 15 - vicolo Vetri - al civico 9.

Il divieto di transito h24 è istituito nel tratto di strada tra l’intersezione con Largo San Nazaro e via San Vitale.

Per i frontisti via Trezza resta percorribile fino a vicolo Vetri. Per i frontisti residenti dal civico 1 al civico 9, accesso da via San Vitale temporaneamente a doppio senso di marcia.

PROVVEDIMENTI - Obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli provenienti da via San Nazaro e diretti in via Muro Padri, e per quelli provenienti da via San Vitale e diretti in via San Paolo. Istituiti sensi unici di marcia in vicolo Terrà, con direzione da via Trezza a via XX Settembre; in vicolo Lungo, con direzione da via XX Settembre a via Trezza; in vicolo Storto, con direzione da via Trezza a via XX Settembre; in vicolo Vetri, con direzione da via Trezza a via XX Settembre.