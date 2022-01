Via Pellicciai sarà rimessa a nuovo: in estate lavori su manto stradale e marciapiede

Saranno completamente rimessi a nuovo il marciapiede e il manto stradale di via Pellicciai. L'Amministrazione comunale di Verona ha infatti approvato il progetto definitivo per sistemare la via situata nel centro della città e che conduce direttamente in piazza delle Erbe: si tratta di lavori urgenti, fanno sapere da Palazzo Barbieri, che non potevano più essere rimandati, inevitabili sia per esigenze estetiche ma soprattutto per mettere in sicurezza veicoli e pedoni dai rischi legati alla sconnessione del piano stradale e del lastricato del marciapiede.

La scorsa estate inoltre lungo la strada è stato registrato il cedimento di una volta in pietra in una delle sottostanti cantine storiche e vincolate, episodio che ha obbligato a ridurre e limitare la portata della strada a 3,5 tonnellate, evitando così di gravare ulteriormente sulle strutture.

I lavori prevedono la rimozione completa della strada, che sarà portata al grezzo sugli extra dossi delle cantine, e la realizzazione di una soletta in cemento armato di circa 15 centimetri, che permetterà di ripristinare la sua originaria portata. Inoltre sarà rifatta tutta la pavimentazione in porfido che, successivamente, sarà resinata in modo da essere impermeabile.

Coinvolte nell'intervento anche le aziende partecipate, ciascuna per la parte di competenza: verrà rifatta tutta la parte fognaria, adeguati i sottoservizi elettrici di potenziamento e la sistemazione delle condotte di acqua potabile, per una migliore ripartizione.

Ultimo tassello, ma non meno importante, il rifacimento completo dei marciapiedi, che saranno ripristinati e messi in totale sicurezza.

L’intervento ha un costo totale di 300 mila euro. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, prenderà il via la gara d’appalto per l'affidamento dei lavori il cui inizio è previsto prima dell'estate.

A darne l’annuncio martedì mattina è stato l’assessore alle Strade Marco Padovani.

«Vista la situazione critica in cui versa la strada, questi lavori sono importantissimi e non si potevano più rimandare – sottolinea l’assessore Padovani -. Quello che verrà eseguito sarà un lavoro completo in sinergia con le nostre aziende partecipate, come è stato fatto ad esempio lo scorso anno in via Alberto Mario. Con questo intervento prosegue l'importante lavoro di riqualificazione del centro storico, che si va ad aggiungere agli interventi eseguiti via 4 Spade, via Catullo e via Sant’Eufemia, per citarne alcuni. Tutte strade che, vista la collocazione e i materiali di costruzione, necessitano di progetti mirati e lavori economicamente onerosi. Basti pensare che il porfido costa dieci volta di più degli altri materiali».