Casello di Verona Sud, cambia la viabilità esterna e nuovo svincolo in tangenziale

Un nuova viabilità attorno al casello di Verona Sud, che sarà anche collegato diversamente con la Tangenziale Sud. Nella sua prima riunione del 2024, il consiglio comunale di Verona ha dato il via libera al progetto definitivo che ridisegna la circolazione nella zona del casello dell'autostrada A4 per risolvere le criticità presenti.

Il progetto è stato approvato ieri, 18 gennaio, con 26 voti favorevoli e 6 astenuti. E lo ha illustrato l'assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli. Al suo interno è contenuta un'ampia modifica viaria necessaria alla risoluzione delle problematiche funzionali del casello, in particolare il suo collegamento con la Tangenziale Sud e e gli assi di penetrazione dal casello verso la città. Il pregetto prevede inoltre: una riqualificazione della viabilità locale di Via Morgagni e Strada della Genovesa, la realizzazione dei collegamenti alla Tangenziale Sud, il terminal della filovia con parcheggio scambiatore a sud dell'A4, la realizzazione di una rotatoria al posto del semaforo tra Via Vigasio e Via Mezzacampagna e la riqualificazione del nodo verso Vigasio.

Ciò che non contiene più il progetto è la nuova bretella di Via Selenia, che doveva svilupparsi fino a Via Apollo. L'eliminazione dell'opera è stata concordata da Comune e A4 per evitare che il nuovo collegamento viario finisse per portare traffico anche pesante di attraversamento, in entrata e in uscita dal casello nel quartiere della Sacra Famiglia. «La bretella rischiava di portare parecchio traffico nella frazione della Sacra Famiglia - ha spiegato la vicesindaca Bissoli - Ne abbiamo discusso con i rappresentanti e i progettisti di A4, oltre che con la quinta circoscrizione e con i cittadini della Sacra Famiglia. Siamo riusciti quindi a inserire una variante per togliere la bretella dal progetto. Una linea condivisa da A4 che ci ha rassicurato sul fatto che sarebbe stata irrilevante nel sistema viario complessivo di adduzione al casello autostradale. Quindi, non sarà realizzata».

Con le risorse risparmiate dalla bretella di Via Selenia sarà realizzata una bretella a Cà Brusà. Il collegamento è stato richiesto dal Comune di Verona e A4 lo ha inserito nel secondo lotto dei lavori.

Il primo lotto dei lavoro prevede invece la realizzazione della nuova viabilità di contorno al casello autostradale, incluso il completamento di Via Morgagni, un nuovo svincolo della Tangenziale Sud su Via della Genovesa e sei rotonde. Le opere in esame risultano finanziate da A4 e sono l’insieme organico delle opere viabilistiche funzionali ad incrementare l’accessibilità al parcheggio Genovesa a servizio del capolinea del filovia, nonché al futuro piazzale autostradale Sud.

I costi del primo lotto saranno di complessivi 30.200.000 euro, di cui 13.881.423 per lavori e 16.318.578 per somme a disposizione (5.900.000 per espropri). L’intervento rivede la viabilità esterna al casello ed è sostanzialmente riconducibile al nuovo svincolo della Genovesa sulla tangenziale, alla rete viaria perimetrale del parcheggio scambiatore di Verona Sud e alla riqualificazione di Via Morgagni. Inoltre, lo svincolo sulla tangenziale permetterà un diretto accesso al parcheggio scambiatore da entrambe le carreggiate della tangenziale per mezzo di due rotatorie alla base della rampe. Sarà anche prolungato verso sud Viale delle Nazioni, completando così il collegamento della nuova rete viaria al casello. Infine, il semaforo all'incrocio tra Via Vigasio e Via Mezzacampagna sarà sostituito da una nuova rotatoria.

«È importante dare impulso alla progettazione definitiva del riassetto complessivo del casello di Verona Sud, sia per l'autostrada, che per la viabilità cittadina e della zona Sud di Verona, dopo anni di lavoro anche della giunta precedente - ha commentato il consigliere comunale del PD Michele Bresaola - Sono state ascoltate le esigenze del territorio, attraverso i quartieri e la quinta circoscrizione, per consentire di eliminare la bretella di prolungamento di Via Selenia con uscita su Via Apollo, in modo da evitare il rischio di nuovo traffico di attraversamento del quartiere Sacra Famiglia. Collegate al progetto opere stradali importanti per i quartieri, come la rotatoria tra Via Mezzacampagna e Via Vigasio, e la bretella verso Strada Cà Brusà».

Dall'opposizione, l'ex sindaco Federico Sboarina ha invece accusato l'amministrazione di incoerenza. «Voi dite oggi che il lavoro portato avanti da altre amministrazioni è fantastico, quando nella realtà in passato le stesse sono state oggetto di critica da parte di componenti dell’attuale giunta - ha dichiarato Sboarina - Non è quindi comprensibile la modalità con la quale scegliete di supportare tali progettazioni».

Mentre la consigliera Jessica Cugini di In Comune per Verona ha sottolineato la preoccupazione della cooperativa sociale La Genovesa «di non poter accedere alla sede storica e il fatto che la cantierizzazione impedirà il collegamento tra le strutture residenziali, il servizio di pronta accoglienza e le unità abitative dedite alla comunità terapeutica».