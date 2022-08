Guasto alle tubature in Via del Pontiere, strada chiusa al traffico

Poco prima delle 12.30 di oggi, 31 agosto, la polizia locale di Verona ha dovuto chiudere temporaneamente Via del Pontiere a causa di un guasto alle tubature. Vicino all'incrocio con Via Adigetto, era affiorata una perdita d'acqua ed è stato necessario bloccare il traffico su tutta la via per consentire l'intervento di riparazione ad opera dei tecnici di Acque Veronesi. Gli operatori hanno dovuto scavare per individuare la rottura, mentre gli agenti hanno gestito il traffico deviando le auto su strade alternative a Via del Pontiere.