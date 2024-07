Collaboratori e nuova guida per la Caritas: le nomine di monsignor Pompili

Prende sempre più corpo il processo di riassetto ecclesiale avviato dal vescovo Domenico lo scorso ottobre. Sabato 29 giugno, nella solennità dei santi Pietro e Paolo, monsignor Pompili ha firmato il decreto di nomina di alcuni dei collaboratori.

Secondo quanto stabilito dal canone 553 del Codice di diritto canonico, dopo aver consultato i presbiteri delle diverse vicarie-congreghe, ha proceduto alla nomina dei vicari urbani e foranei, che saranno chiamati ad essere stretti collaboratori del Vescovo e a mettere in atto gli orientamenti diocesani sul territorio loro affidato, promuovendo e coordinando l’attività pastorale comune nel territorio loro affidato, mettendo in atto gli orientamenti del Vescovo.

I vicari nominati sono:

Vivinai don Maurizio, del vicariato urbano di Verona Centro.

Dalla Verde don Carlo, del vicariato urbano di Verona Nord Est.

Ambrosini monsignor Cosma, del vicariato urbano di Verona Nord Ovest.

Ronconi don Andrea, del vicariato urbano di Verona Sud.

Marcucci don Giampaolo, del vicariato foraneo del Lago Veronese-Caprino.

Giusti don Alberto, del vicariato foraneo del Lago Bresciano.

Borchia don Simone, del vicariato foraneo della Valpolicella.

Menegatti don Remigio, del vicariato foraneo della Valpantena–Lessinia.

Fadini don Davide, del vicariato foraneo dell’Est Veronese.

Accordini don Lorenzo, del vicariato foraneo di Bussolengo.

Cottini don Daniele, del vicariato foraneo di Villafranca–Valeggio.

Tortella don Roberto, del vicariato foraneo di Bovolone-Cerea.

Melchiori don Giampaolo, del vicariato foraneo di Isola della Scala–Nogara.

Isolan don Marco, del vicariato foraneo di Legnago.

Inoltre, lunedì 1 luglio, ha firmato il decreto di nomina del nuovo direttore di Caritas diocesana veronese, nella persona di Malosto don Matteo, che manterrà anche l’incarico di direttore del Centro di pastorale adolescenti e giovani e di referente del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Nato 39 anni fa, ha conseguito la maturità classica al Liceo Scipione Maffei (2004) e la laurea in Scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Verona (2009). Ordinato presbitero nel 2014, è stato subito nominato vicario parrocchiale a Nogara; nel 2017 è stato trasferito all'ufficio di direttore del Centro pastorale ragazzi (2017). Attualmente è referente del Servizio tutela minori e persone vulnerabili (dal 2019) e direttore del Centro pastorale adolescenti e giovani (dal 2022). Con quest’ultimo ruolo ha già collaborato con la Caritas diocesana di Verona, in particolare con Casa Madonna di Guadalupe (situata a San Massimo, adiacente al Centro pastorale adolescenti e giovani) e con l'ufficio Young Caritas per il coordinamento delle attività giovanili della Diocesi.