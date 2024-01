Vertenza Elcograf a buon fine, Tosato: «Merito di Ugl». Gli altri sindacati: «Scorretto»

Sono salvi i prepensionamenti programmati dal piano di salvataggio della Elcograf di Verona. Il piano ha rischiato di saltare per mancanza di fondi. Fondi che sono stati trovati e inseriti nella legge di bilancio approvata dal Governo Meloni. Un risultato ottenuto grazie al forte pressing sindacale nei confronti dei parlamentari veronesi, tra cui il senatore Paolo Tosato, accusato però di scorrettezza dai rappresentanti veronesi dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil.

«Il centrodestra veronese, unito e determinato, ha fatto la differenza a favore di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie», ha commentato su Facebook il senatore Tosato, una volta raggiunto il risultato positivo per i lavoratori della Elcograf. Ma in più, Tosato si è anche complimentato con un sindacato, l'Ugl, «che non ha mai mollato ed è stato l'unico sindacato ad aver creduto in questa battaglia». Mentre, secondo Tosato, gli altri sindacati avrebbero fatto «picchetti, iniziative varie, tante parole, ma chi ha lottato concretamento è stato l'Ugl».

«Non intendiamo in alcun modo sminuire il lavoro svolto dalle altre organizzazioni sindacali confederali, ma abbiamo il sospetto che il senatore Tosato abbia qualche problema di memoria perché sembra aver dimenticato che nel 2019 le segreterie territoriali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, in coordinamento con le segreterie nazionali, hanno "stalkerizzato" tutti i parlamentari veronesi (incluso lo stesso Tosato) affinché venisse prorogata la normativa che consente il prepensionamento a grafici e poligrafici, in particolare i dipendenti Elcograf Verona - hanno commentato i tre sindacati veronesi di Cgil, Cisl e Uil - Alla perdita di memoria sembra poi aggiungersi una forte amnesia in quanto Tosato sembra anche ignorare tutte le iniziative messe in campo negli ultimi mesi delle strutture nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per perorare la causa dei poligrafici. Il 3 ottobre scorso infatti, le segreterie nazionali hanno chiesto alla ministra del lavoro e al sottosegretario all'editoria un incontro per risolvere il problema e da quel momento la vertenza è stata discussa dai massimi livelli istituzionali. A livello provinciale invece, il 20 novembre abbiamo organizzato un presidio davanti alla sede Inps di Verona per sollecitare una soluzione al problema. Infine, il 7 dicembre siamo stati convocati e ascoltati dalla seconda commissione consiliare del Comune di Verona per discutere questo argomento. Quindi ci chiediamo: perché il senatore Tosato sostiene che il merito di questo risultato si debba ricondurre ad una sola sigla sindacale? Noi non pretendiamo certamente di risultare simpatici o amici del senatore Tosato ma sicuramente ci aspetteremmo che fosse leale nei confronti di tutti coloro che si sono adoperati con tutte le forze per centrare questo risultato e sicuramente tra questi soggetti ci sono a pieno titolo anche le strutture nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. E chiudiamo con un'ultima considerazione che abbiamo sempre ribadito: molto bene aver garantito il prepensionamento ai circa 85 dipendenti Elcograf, ma la vittoria piena in questa vertenza, almeno per Verona, deve necessariamente centrare un altro obiettivo altrettanto importante: garantire l'occupazione per i prossimi anni ai circa 115 dipendenti che rimarranno a lavorare nel sito di Verona e assicurare che il sito veronese non verrà chiuso a favore di altri stabilimenti».