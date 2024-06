Giornate conclusive per il Veronetta Contemporanea Festival: tutti gli appuntamenti da non perdere

Ultime giornate per Veronetta Contemporanea Festival, che fino a sabato 15 giugno porta al Polo Santa Marta spettacoli di arte, cinema, dialoghi, musica e poesia. Il festival è organizzato dall’università di Verona, insieme all’Accademia Filarmonica e al Comune di Verona, con il contributo dell’Esu e in collaborazione con Agsm-Aim.

Giovedì 13 giugno si terrà alle 17, in aula SMT06, la visita guidata della Provianda di Santa Marta a cura di Daniela Brunelli. Alle 17.30 si terrà, in aula SMT06, la presentazione, con Patrizio Peterlini della Fondazione Bonotto, della performance che si terrà alle 18, nella corte ovest, Voci & Voci / Poesia & Poesia. L’avventura sonora del verso poetico con Agostino Contò, Mauro Dal Fior e Giovanni Fontana. Le radici della poesia affondano nella vocalità. Poi per secoli la prosodia poetica tesse nella scrittura i suoi scenari ritmici. Infine, il Novecento delle avanguardie esplode tra acrobazie fonetiche e giochi onomatopeici. Le voci dei tre performer sveleranno i segreti acustici della creatività poetica.

Alle 19, sempre nella corte ovest, si terrà la presentazione del film “La ricerca” con il regista Giuseppe Petruzzellis e il docente di ateneo Gianluca Solla, che dialogheranno sulla genesi del film e sul suo singolare valore poetico, tra visionarietà dell’immagine e materialità della natura: un cinema di poesia che raccoglie la testimonianza di un’installazione artistica senza precedenti. La proiezione del film sarà alle 21.30, in open air.

Venerdì 14 giugno si parte alle 18, nella corte ovest, con Tracce di quartiere, Veronetta – paesaggi sonori, a cura di Polimorfica APS. Partendo dalla decima puntata del podcast Storie di Quartiere, incentrata sulla descrizione sonora di Veronetta, verrà sviluppata una installazione sonora immersiva e interattiva. Uno specifico focus sonoro sarà dedicato al festival stesso; sarà infatti possibile selezionare un punto della mappa denominato "Festival Veronetta Contemporanea" dal quale sarà possibile ascoltare una traccia costituita dalle registrazioni di alcuni momenti salienti delle serate precedenti del Festival. Questo permetterà al Festival di diventare esso stesso parte di un luogo specifico sulla mappa di Veronetta.

Alle 19, in aula SMT06 ci sarà la presentazione del film “Negus” di Invernomuto, duo artistico composto da Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi, con Matteo Lucchetti, curatore e storico dell’arte, Jessica Bianchera, dell’università di Verona, e il docente di ateneo Luca Bochicchio. Alle 21:30, nell’open air, ci sarà la proiezione del film Negus (2016), che parte da un racconto tramandato nella biografia di Invernomuto, un fatto accaduto a Vernasca (PC), paese natale dei due artisti, ed esplora la convergenza di storia, mito e magia attraverso le complesse e contrastanti eredità dell'ultimo imperatore etiope Hailé Selassié I.

Il festival si concluderà sabato 15 giugno, dalle 9:30 alle 12:30, nella corte ovest con l’installazione di Polimorfica “Tracce di Quartiere: Veronetta – Paesaggi sonori”, in una ideale chiusura del cerchio, iniziato con la mostra d’ascolto con cui si è aperta la rassegna, dedicata a Veronetta, quartiere che accoglie l’ateneo e la comunità universitaria, in una restituzione continua di idee, saperi e iniziative culturali. Una piccola coda del festival sarà lo spettacolo Polis/City/Città di Babilonia Teatri, che andrà in scena sabato 7 e domenica 8 settembre, nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese. Uno Spettacolo itinerante per le vie e i luoghi di Veronetta.

Informazioni e contatti

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (dove non altrimenti indicato).

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo, per rimanere aggiornati, consultare la pagina dedicata: www.univr.it/veronettacontemporanea.