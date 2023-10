L'arte scende in strada a Veronetta e via XX Settembre viene chiusa al traffico per una sera

L’arte esce dagli spazi museali e incontra nuove dimensioni. Quella del silenzio di una strada chiusa al traffico, del sussurrare delle persone che passeggiano, di un quartiere che sa coniugare la storia alla cultura contemporanea, dove le contaminazioni sono capaci di raccontare il nostro tempo.

Succede a Veronetta, che per la prima volta, grazie al progetto "Attraverso Veronetta", diventa un museo a cielo aperto, una di sede staccata di ArtVerona, la Fiera d’Arte moderna e contemporanea in programma dal 13 al 15 ottobre nel polo fieristico di Veronafiere.

"Attraverso Veronetta", promosso dal Comune insieme ad ArtVerona, è una passeggiata lungo i palazzi storici di via XX Settembre. Curiosità e immaginazione saranno le due chiavi di lettura per approcciarsi al percorso lungo i palazzi visitabili solo dall’esterno in un’atmosfera magica, immersi nel silenzio di una delle grandi arterie cittadine che per l’occasione sarà chiusa al traffico.

L’obiettivo è quello di favorire la partecipazione e l’impegno a valorizzare e migliorare il proprio territorio, nel rispetto dell’ambiente, della storia e della memoria.

Le tappe del percorso sono: Santa Marta, Fonderie Cavadini, Bocca Trezza, Caserma, Palazzina Liberty, Palazzo Marogna.

L’iniziativa si terrà giovedì 12 ottobre dalle 20 alle 23, con percorsi di 50 minuti ciascuno.

Via XX Settembre sarà quindi chiusa al traffico da piazza Santa Toscana (punto di ritrovo ex edicola).