È nata Veronappeal, la app sommelier digitale che consiglia vini, piatti e oli tipici del territorio

Un'App che consiglia vini, oli e piatti veronesi con un "sommelier digitale" che suggerisce i corretti abbinamenti. A lanciarla è stata la Camera di Commercio di Verona per la promozione del vino, olio e turismo enogastronomico, cui hanno già aderito ben ottanta imprese, caricando i propri prodotti, servizi e eventi.

Tra percorsi, luoghi e prodotti tipici di un territorio dalle infinite seduzioni nasce "Veronappeal": disponibile su Android e iOS, su mercato italiano ed europeo, scaricando "Veronappeal" gli utenti possono iniziare un viaggio tra sapori autentici ed eccellenze della provincia di Verona già a partire dal proprio smartphone. In base a quanto viene spiegato dalla Camera di Commercio di Verona, all’interno dell’App è possibile trovare cantine, frantoi e imprese che forniscono servizi turistici come alloggi, ristorazione e eventi. Si possono scoprire i prodotti e le iniziative promosse dalle imprese aderenti o dagli altri attori che si occupano di turismo sul territorio.

Gli utenti possono ricercare punti dI interesse e itinerari per decidere cosa fare, gustare e vedere prima di partire e poter organizzare al meglio il prossimo viaggio alla scoperta del territorio veronese restando aggiornati sugli eventi, le escursioni, le degustazioni e i tour in programma e trovare tutte le informazioni utili di cui si ha bisogno per raggiungere il territorio veronese e muoversi tra le diverse aree. La App permette anche la navigazione attraverso una mappa del territorio e offre una sezione dedicata alle curiosità e ai must-see di carattere storico-artistico-culturale, enogastronomico, popolare e tradizionale.

È, inoltre, possibile interagire con gli altri utenti consultando le loro recensioni o condividendo con loro la propria esperienza e le proprie proposte di itinerario. Questi sono i contenuti della prima release, ma in base a quanto riferito dalla Camera di Commercio di Verona, nei prossimi tre anni si aggiungeranno altre funzionalità: dall’e-commerce alla lettura del bar-code delle etichette dei vini e oli. Sarà inoltre sviluppato un chatbot che funge da "Sommelier digitale" che suggerirà gli abbinamenti cibo/vino e cibo/olio spiegando le caratteristiche dei vini e degli oli a cui si è interessati. Nell’ambito del progetto è prevista anche apposita formazione per le imprese che nei prossimi mesi avranno gli strumenti per aggiornare in autonomia le proprie schede e quelle dedicate ai prodotti o ai loro eventi e pacchetti turistici.