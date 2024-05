Veronapolis contro Fondazione Cariverona: «Per produrre reddito penalizza la collettività»

Sabato scorso, all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, si è svolto il convegno "Quale futuro per Verona", con le relazioni di Giorgio Massignan, Alberto Ballestriero e Guido Zanderigo di Veronapolis ed i contributi di Enrico Marcolini del Comitato di Verona Sud e di Stefano Dindo di Alleanza Civica per un Grande Castelvecchio. Evento che ha attirato un pubblico numeroso, tra cui erano presenti il presidente della commissione cultura del Comune di Verona Alberto Battaggia e vari rappresentanti di associazioni ambientaliste e culturali.

Nell’introduzione della moderatrice Federica Panizzo e nella relazione di Massignan è stata presentata Veronapolis, l'osservatorio che ha organizzato il convegno e che si pone l'obiettivo di valutare le scelte urbanistiche del Comune. il coordinatore di Veronapolis ha sottolineato le necessità di favorire una vera partecipazione attiva dei cittadini alla pianificazione della città, di bloccare il consumo di suolo, di frenare la desertificazione del centro storico e di pianificare una città policentrica, dove il centro storico e i quartieri periferici siano porzioni di città, con residenze, servizi, verde, negozi e uffici nelle giuste proporzioni.

Sul centro storico, Massignan denuncia: «Si sta trasformando in un luogo destinato ai servizi alberghieri e al consumo turistico, con il conseguente decentramento delle residenze all’esterno, nelle cosiddette periferie, con il rischio di ridurle a dormitori». E in questo, Giorgio Massignan ha individuato delle responsabilità nella Fondazione Cariverona. «Per statuto, dovrebbe promuovere il benessere della comunità di riferimento - ha spiegato - ma in alcuni casi, come la ristrutturazione dei Magazzini Generali in Zai e la proposta del Piano Folin in centro storico, ha operato con lo scopo di produrre reddito, penalizzando la collettività».

Durante il convegno, Veronapolis ha proposto la pianificazione a Verona di un sistema del verde organico alla pianificazione urbanistica, che preveda un anello verde attorno alla città, a cavallo dei forti asburgici distaccati, e la realizzazione integrale dei parchi dello scalo merci, della Spianà, delle Mura e della Collina.

E a proposito di verde, l'osservatorio cittadino chiede di preservare da una possibile cementificazione la grande zona agricola della Marangona, viste anche le tante aree industriali dismesse che potrebbero essere riqualificate.

Altro tema dibattuto è stato quello della mobilità, a partire dalla proposta di definire un sistema che contenga un efficiente sistema di trasporto pubblico, lo sviluppo della mobilità dolce, un piano parcheggi e la pedonalizzazione del centro storico.

Infine, Veronapolis ha illustrato l’esposto alla magistratura relativo ai lavori a Punta San Vigilio, sul Lago di Garda. «Non parteggiamo per nessuna delle due parti in causa - ha specificato Massignan - Ma è giusto verificare che, in un luogo tanto fragile e prezioso, tutto stia avvenendo secondo le regole. In ogni caso, risulta innegabile che il promontorio di Punta San Vigilio, unico per la sua storia e per i vari componenti naturalistici e monumentali, sarà trasformato in un contesto destinato allo sfruttamento turistico e non sarà più lo stesso. È questa, purtroppo, la sorte toccata e che toccherà a molti preziosi contesti ambientali, preda degli appetiti immobiliari e dell’industria del turismo».