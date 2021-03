Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid19: "Verona si stringe attorno a voi"

E' passato un anno, da quando, i mezzi dell'esercito furono impiegati a Bergamo per il trasporto delle salme dei morti di coronavirus. Approvato all'unanimità dalla commissione Affari costituzionali del Senato il ddl che istituisce la giornata nazionale per le vittime del Covid:

"Giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da #Covid19, la Presidenza del Consiglio ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici", scrive in una nota Palazzo Chigi.