Terziario veronese, perdite legate al coronavirus per oltre 6 miliardi di euro

Verona Solidale genera le prime azioni concrete. Il progetto è pensato dal Comune e dalla Diocesi per coinvolgere le istituzioni in azioni di sostegno ai cittadini in difficoltà economica. Si tratta di aiuti e sostegni, ma anche iniziative che hanno come obiettivo quello di non lasciare indietro nessuna delle categorie o delle famiglie a cui l’emergenza sanitaria ha tolto il lavoro. Situazioni destinate a aumentare quando cesseranno gli indennizzi e le casse integrazioni.

Le prime azioni sono state illustrare in municipio, insieme ai dati elaborati da Confcommercio Verona che fotografano una crisi del settore terziario per città e provincia senza paragoni. Numeri che prendono in esame tutto il 2020 e il primo trimestre del 2021 e che riguardano le imprese del commercio, del turismo e dei servizi che nel solo Comune di Verona sono 18.900.

NUOVE AZIONI

Comune e Confcommercio hanno lanciato il Buono Ristorante, un gesto collettivo di solidarietà molto importante per i ristoratori che potranno contare sulla liquidità indispensabile per organizzare la riapertura dell’attività. Il Comune stanzierà alcune centinaia di migliaia di euro per l'emissione dei buoni destinati a famiglie e cittadini in particolare difficoltà economica. La platea è quella dei veronesi con i requisiti richiesti per l’assegnazione del Buono Spesa: famiglie numerose, cittadini che hanno perso il lavoro o con minore capacità di reddito. Il coupon pagato dal Comune permetterà a tante famiglie, che diversamente non potrebbero permetterselo, di uscire per un pranzo o una cena con i propri bambini, in locali, pizzerie e ristoranti della città che parteciperanno all'iniziativa.

Per tutti i veronesi, che invece vogliono essere solidali con il locale in cui vanno di solito, è possibile aderire alla proposta di Confcommercio "Ci rivediamo presto", che permette di acquistare in anticipo il proprio pranzo o la propria cena in uno degli esercizi cittadini ma anche della provincia, con la possibilità di consumarlo successivamente.

SOSTEGNI GIÀ AVVIATI DAL COMUNE DI VERONA

Nel 2021, ammontano a 5 milioni e 221mila euro il totale degli interventi che verranno effettuati dal Comune nell’ottica di Verona Solidale. Interventi pensati per andare incontro a categorie, professionisti e cittadini e rimettere in moto i consumi, il lavoro e l'economia. A questi soldi, si aggiungono i 20 milioni per l'aumento di capitale di asset strategici quali la fiera e l'aeroporto. Si tratta di misure extra per il Comune, ovvero di interventi che vanno oltre l'ordinaria erogazione dei servizi cittadini e che si aggiungono anche a tutti i sostegni erogati nel 2020 per i bisogni delle famiglie e delle categorie più penalizzate dalla crisi. Le principali sono: parcheggi di Amt gratis dal lunedì al venerdì dalle 18 fino alle 7 e il sabato e la domenica per tutta la giornata. Circa 900 posti auto disponibili nei parcheggi Centro, Tribunale, Città di Nimes e che i cittadini potranno usare per recarsi in centro lasciando l'auto in sicurezza e nelle vicinanze. Una misura che costa al Comune 50mila euro al mese. L’ampia disponibilità di posti auto, insieme all'allentarsi del coprifuoco, permetterà a breve il ritorno agli orari tradizionali della Ztl.

Sempre nell'ottica di creare occasioni per far tornare visitatori in città verranno realizzati circa 100 eventi straordinari da giugno a settembre, per i quali il Comune ha stanziato 50mila euro. Sarà inoltre gratuita l'occupazione del suolo pubblico per gli eventi organizzati da qui a dicembre. Stanziati 2,5 milioni di euro per la riduzione della Tari anche nel 2021 e stanziato anche il bonus taxi per 421mila euro. E altrettanti verranno versati dal Comune ad un Consorzio di garanzia per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato alle imprese che grazie allo stanziamento pubblico risparmiano anche i soldi per l'istruttoria.

LA SITUAZIONE DEL TERZIARIO NEL VERONESE

La crisi che ha colpito il terziario veronese è ben evidenziata nei numeri e nei dati emersi nello studio di Confcommercio "Osservatorio Congiunturale sulle imprese del Terziario della provincia di Verona".

I numeri più significati per il Comune di Verona sono 6 miliardi 302mila euro che è la perdita di fatturato registrata dalle imprese del Terziario nel Comune di Verona, oltre ad una variazione dei consumi nel 2020 (rispetto all’anno precedente), che per alberghi e pubblici esercizi raggiunge il picco negativo del -70%.

Non sono migliori i dati previsionali, che stimano la presenza di almeno 2.220 imprese pronte a chiudere non appena verranno meno i ristori statali, ma per le quali non vi è possibilità di ripresa.

I COMMENTI

«I numeri che parlano da soli - ha commentato il sindaco di Verona Federico Sboarina - Purtroppo raccontano la più grave crisi economica della nostra città dal Dopoguerra ad oggi. È evidente che in questa situazione gli aiuti locali non sono sufficienti. Servono misure statati importanti per rimettere in piedi le nostre imprese o per lo meno dare loro gli strumenti per ripartire. Come amministrazione ci siamo dati due obiettivi, che vanno nella direzione di aiutare concretamente queste categorie di lavoratori. Il primo, dare tutto il supporto possibile per attraversare questo momento difficile. Lo stiamo facendo nel concreto con le numerose misure messe in campo. Il secondo è garantire che gli asset strategici del nostro territorio, da cui dipende buona parte della tenuta della nostra economia, continuino ad essere generatori di ricchezza e produttività, come prima e se, possibile, anche di più. In merito al Buono Ristorante aggiungo che ci sono famiglie che oggi non possono permettersi di mangiare fuori casa. Questa misura è un piccolo gesto che vuole restituire dignità ai cittadini più in difficoltà, in particolare alla famiglie con bambini».

«Non nascondo lo scoraggiamento e il malessere di fronte a questi numeri - ha detto Paolo Arena presidente di Confcommercio Verona - A fronte di alcuni comparti dell'economia italiana che non solo stanno reggendo alla crisi economica ma addirittura nel 2020 hanno incrementato la loro produzione, il settore del terziario è fermo. In questo anno di pandemia, gli unici che non hanno lavorato siamo noi, e gli aiuti arrivati sino ad ora non coprono minimamente le perdite subite. Con le riaperture possiamo sperare finalmente in una vera ripartenza delle nostre imprese, tuttavia servirà del tempo e gli esercenti hanno bisogno di ossigeno per riaprire i locali. L’iniziativa lanciata da Confcommercio ha proprio questo obiettivo, anticipare un po' di liquidità ai ristoratori con l'acquisto di un buono che andremo a consumare prossimamente. Un gesto semplice ma di grande responsabilità sociale. Serve un gioco di squadra con interventi a leva che rilancino l'economia. La luce si inizia a intravvedere ma la situazione resta drammatica per commercio, turismo e servizi».

Don Renzo Beghini ha riportato le preoccupazioni del vescovo, monsignor Giuseppe Zenti, «per una situazione legata alla disoccupazione e alla povertà destinata a peggiorare nei prossimi mesi e che a livello umano genera solitudine ed emarginazione. Per attraversare questo deserto l’unica soluzione è unirsi insieme, fidandosi gli uni degli altri. Lo stesso vale per l’economia, contiamo che tutte le forze economiche si uniscano per superare insieme questo momento».