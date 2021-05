Ztl libera e mercato di piazza Erbe nel weekend: Sboarina proroga le ordinanze

Il Comune di Verona fa sapere in una nota che «sono state prorogate alcune ordinanze volte ad agevolare i cittadini e i commercianti nel particolare contesto storico legato all'emergenza sanitaria». Il sindaco Federico Sboarina ha infatti firmato nel pomeriggio di lunedì 10 maggio l’estensione dei seguenti provvedimenti.

Accesso libero in Ztl

Fino al 17 maggio compreso, è prorogato l’accesso libero alla Zona a traffico limitato, dalle 10 alle 22, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica. Il provvedimento ha l’obiettivo di continuare ad agevolare sia i veronesi che le attività commerciali. Viste le nuove aperture consentite nella zona di rischio 'gialla', la libera circolazione in Ztl è volta a favorire bar e ristoranti, che possono svolgere attività di servizio al tavolo all’aperto, ma anche gli acquisti nei negozi del centro storico.

Transito in piazzetta Pescheria

Per agevolare la sosta dei residenti in centro storico, resta in vigore, sempre fino al 17 maggio, l’ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in via Pescheria Vecchia e il parcheggio in piazzetta Pescheria durante tutta la giornata a chi ha il permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”. Il provvedimento agevola la sosta dei residenti che non sarà più quindi consentita solamente dalle 19 alle 9 di mattina, ma 24 ore su 24. Per tutto il giorno il dissuasore sarà abbassato.

Mercato di piazza Erbe nel weekend

Fino all’1 agosto il mercato di piazza Erbe rimane aperto tutti i fine settimana. Il provvedimento era stato adottato a fine gennaio per agevolare i commercianti della piazza. Un’opportunità in più, resa disponibile dal Comune, per favorire il lavoro anche nei sabati e domeniche. I commercianti che non intendono svolgere attività nei weekend possono mantenere i banchi chiusi sull’area mercantile. Unica eccezione domenica 23 maggio, quando la piazza dovrà essere sgomberata per il ‘mercatino del bricolage’, organizzato dai Servizi sociali.