Contrattempo per la Verona-Rovigo, Tar sospende affidamento a Trenitalia

Piccolo intoppo per il rilancio della tratta ferroviaria Verona-Rovigo. Con misura cautelare, il Tar ha sospeso l'affidamento della gestione del servizio di trasporto a Trenitalia. Ed ora, tutte le migliorie promesse per la Verona-Rovigo e per le altre linee aggiudicate tramite il bando di gara indetto Infrastrutture Venete (Rovigo-Chioggia e Adria-Mestre-Venezia) rischiano di subire uno slittamento.

Il ricorso al Tar è stato presentato dall'azienda che ha partecipato al bando ed è arrivata seconda. La società è Arriva Italia Rail, la quale aveva presentato una domanda di accesso ad alcuni documenti sulla gara. Documenti che non sarebbero stati forniti da Infrastrutture Venete.

Quindi, per il momento, Trenitalia non può subentrare all'attuale gestore del servizio (Sistemi Territoriali), in attesa delle prossime analisi della vicenda da parte del Tar. Un inciampo che potrebbe risolversi nel giro di qualche settimana o al limite di qualche mese, ma che ha fatto scattare il commento polemico del consigliere regionale del Partito Democratico Jonatan Montanariello: «È tutto tragicomico: più il governo regionale annuncia le grandi rinascite dalle macerie che esso stesso ha creato e più il Veneto dei trasporti su ferro sprofonda nel ridicolo e soprattutto nel disagio per i nostri pendolari. Non bastavano anni e anni di disservizi di una gestione disastrosa fatta in autonomia. Non bastavano neppure quei 20 milioni di euro di soldi dei veneti, spesi direttamente per comprare nuovi treni per colpa dell'incapacità di ottenere i finanziamenti statali. Adesso questa ciliegina sulla torta, con lo stop del Tar ad un affidamento che era stato presentato un mese fa in pompa magna. Un ricorso che mette in discussione la reale capacità di attenzione che la Regione mette nella partita complessiva dei collegamenti ferroviari. Fatto sta che questa nuova marcia indietro tiene tutti inchiodati al flop».