Orari di accesso alla Ztl di Verona e sosta in piazzetta Pescheria: ordinanze prorogate

Sono state prorogate fino al 31 ottobre le ordinanze sugli orari di accesso alla Ztl e la sosta in piazzetta Pescheria a Verona. Il sindaco Federico Sboarina infatti, mercoledì ha firmato entrambi i provvedimenti.

ZTL E SOSTA RESIDENTI IN CENTRO STORICO - L’apertura dei varchi sarà tutti i giorni feriali della settimana dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 18, mentre nei giorni di sabato e festivi l’orario sarà dalle 10 alle 14.30. Nella Zona a traffico limitata gli orari di accesso si confermano quelli delle ultime due settimane, ripristinati dopo l’apertura totale attivata per agevolare la circolazione durante i lavori in Lungadige San Giorgio dal 20 agosto al 13 settembre.

Si ricorda soprattutto, come nelle precedenti ordinanze, ai residenti del centro che sono titolari di permesso di transito e sosta valevole per la Zona Verde, sarà consentito sostare sugli stalli di sosta blu e/o giallo-blu a pagamento di tutta la città.

PIAZZETTA PESCHERIA - Per agevolare la sosta dei residenti in centro storico inoltre, resta in vigore sempre fino al 31 ottobre, l’ordinanza che, in via temporanea, permette il transito in via Pescheria Vecchia, via al Cristo e piazzetta Pescheria, così come il parcheggio in piazzetta Pescheria durante tutta la giornata solamente a chi ha il permesso di tipo “a”, “b” ed ”e”, 24 ore su 24.

La proroga è dovuta come previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” a seguito alle attuali disposizioni governative e il protrarsi dell'emergenza sanitaria fino al 31 dicembre.