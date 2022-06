Il 16 luglio si terrà il Verona Pride, gli organizzatori: «Non abbiamo paura di schierarci al fianco di Tommasi»

«Il percorso attorno il 16 luglio, giornata in cui si svolgerà la manifestazione del Pride 2022, è già iniziato. Tale percorso non si ferma però alla costruzione della data, ma deve anche proporsi di essere un luogo di consapevolezza, confronto e partecipazione attiva per costruire insieme una nuova Verona». Lo annucia una nota del Verona Pride che poi aggiunge: «Alle ultime elezioni amministrative a Verona è emersa una chiara volontà collettiva di voltare pagina: ora è il momento di attivarsi per intraprendere questo percorso e renderlo possibile».

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l'appuntamento con la manifestazione Verona Pride si terrà il 16 luglio 2022 a partire dalle ore 16, con ritrovo in piazza Bra nel capoluogo scaligero. Il corteo in seguito partirà verso le ore 17 e si concluderà nei pressi della stazione di Porta Vescovo.

Locandina Verona Pride 2022

Tornando ai temi di stretta attualità, la nota del Verona Pride si concentra sulla sfida elettorale del ballottaggio tra il sindaco uscente Federico Sboarina e lo sfidante Damiano Tommasi: «Il Comitato Verona Pride 2022 e tutte le associazioni che stanno promuovendo la manifestazione del 16 luglio - si legge nella nota del Verona Pride - non hanno paura a schierarsi al fianco di Damiano Tommasi, come sindaco di Verona e alle forze politiche che lo sostengono, per respingere l’assalto di una destra legata a un passato che per troppo tempo ha penalizzato tante soggettività, diversità e differenze».