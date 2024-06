Verona Pride, in 5mila nel corteo. «Creare ponti per una città più libera»

Oggi, 16 giugno, si è svolta l'edizione 2024 del Verona Pride che ha colorato le strade del capoluogo e ha fatto risuonare le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+. Per il primo anno, l’evento è stato patrocinato del Comune di Verona, rappresentato dal sindaco di Verona Damiano Tommasi che è intervenuto al corteo. E di questo sono rimasti soddisfatti gli organizzatori riuniti nel Comitato del Verona Pride (composto da Arcigay Pianeta Milk, Rete degli Studenti Medi Verona, Udu Verona, Arci Yanez, Arci Verona e Gasp). La presidente del comitato Laura Pesce ha commentato: «Sappiamo bene come anche la concessione del patrocinio da parte del Comune non sia scontata. Arriva dopo anni di manifestazioni, percorsi comuni, e vogliamo che dalla vicinanza delle istituzioni e dal movimento di piazza si continuino a cambiare le cose. In un momento storico in cui molti diritti vengono calpestati, ritrattati e messi completamente in discussione, a chi dice che i Pride non servono più, noi rispondiamo con la piazza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E non solo le istituzioni, anche la città ha risposto con entusiasmo al corteo. Più di 5mila persone hanno attraversato il centro città, partendo da Piazza Santa Toscana, passando per Ponte Navi e Piazza Bra, fino a raggiungere le Mura di San Bernardino, dove la manifestazione si è conclusa al Mura Pride Fest, con la musica di Elasi e Dj Rosma.

Inoltre, più di 25 le associazioni hanno aderito al manifesto d’intenti e alla manifestazione Pride: Circolo Pink, Sat, Famiglie arcobaleno, Agedo, Eimì, Fridays For Future Verona, Xr Verona, Uaar Verona, Legambiente Verona, Ordine degli assistenti sociali Verona, Emergency Verona, Adi Verona, Anpi Verona, Diplomart, Il mondo di Irene, Isolina è, Ordine degli psicologi, Medici senza frontiere Verona, Afroveronesi, Planet b festival, Filo di Arianna, RedLab, R'Ossi da Brodo, Verona Radicale e Orie.

«Negli anni, stiamo notando una crescente sensibilità anche tra gli alleati della comunità Lgbtqia+ - ha aggiunto Laura Bergamin, rappresentante di Udu Verona e vicepresidente del Comitato Verona Pride - La cittadinanza risponde con forza e consapevolezza che non esistano diritti che hanno più valore di altri, ma che la trasversalità delle lotte è fondamentale. Non sono più accettabili situazioni di oppressione, invisibilizzazione, negazione dei diritti: per questo, in piazza oggi abbiamo detto con forza no alle discriminazioni razziali, no alle guerre e ai colonialismi, no ai regimi oppressivi, alla repressione del dissenso, no alla messa in discussione dei luoghi del sapere». E su questo Laura Pesce ha concluso: «Una città e una società in cui i diritti della comunità Lgbtqia+ vengono scanditi, messi in evidenza e rispettati, è una città libera. Da questo Pride vogliamo partire per creare ponti e immaginare esempi concreti di intersezionalità, in una città che possa essere da esempio».