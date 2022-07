Verona Pride, in migliaia in piazza. «Nessun passo indietro sui diritti»

Ieri, 16 luglio, è stato il sindaco di Verona Damiano Tommasi a dare il via al Verona Pride 2022. Per la prima volta, la manifestazione organizzata dalla comunità lgbtq è stata aperta da un primo cittadino scaligero in Piazza Bra, muovendosi poi per le vie del centro con un corteo che si è concluso alla stazione di Verona Porta Vescovo.

Migliaia i partecipanti che hanno chiesto la tutela dei diritti dei cittadini e delle cittadine gay, lesbiche, bisessuali e transgender. In particolare la sicurezza di persone «esasperate dalle continue violenze che le colpiscono quotidianamente - hanno riferito ad Ansa gli organizzatori - Violenze che spesso non vengono nemmeno denunciate». E pur senza un discorso, il sindaco Tommasi ha voluto rispondere a questa richiesta con la sua simbolica presenza ieri, assicurando però che risponderà anche con i fatti, cancellando una volta per tutte le cosiddette "mozioni omofobe" approvate dal consiglio comunale di Verona nel 1995.

E alla festa non hanno partecipato soltanto circoli ed associazioni che si occupano di diritti di omosessuali e transgender. Anche l'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, ad esempio, ha aderito insieme ad altre associazioni come l'Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione). In piazza, inoltre, anche gli studenti associati nella Rete degli Studenti Medi e nell'Udu. In particolare, la Rete degli Studenti Medi di Verona si è presentata con uno striscione dichiarandosi «generazione feroce». E anche per l'associazione studentesca veronese quella di ieri è stata «una grande occasione per dimostrare che a Verona qualcosa sta cambiando, che si respira un'aria nuova. Siamo la generazione feroce, che non farà nessun passo indietro sui diritti».