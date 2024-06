«Ci riappropriamo di strade e piazze». Domenica sarà ancora Verona Pride

Il Verona Pride è alle porte. La manifestazione si terrà a Verona domenica prossima, 16 giugno, e sarà un'occasione per celebrare e rivendicare il ruolo e lo spazio della comunità Lgbtqia+ in città. «Quest’anno più che mai vogliamo celebrare la nostra differenza, la nostra queerness, la nostra capacità di essere moltitudini, di accogliere identità, soggettività e sensibilità diverse, di attraversare le differenze e di aprirci al mondo», hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni che fanno parte del Comitato Pride: Arcigay Pianeta Milk, Udu Verona, Rete degli Studenti Verona, Arci Yanez, Arci Verona e Gasp.

Il corteo partirà da Piazza Santa Toscana alle 16 e arriverà al Bastione San Bernardino, dove dalle 19.30 si terrà l’evento finale Mura Pride Fest, in collaborazione con il Mura Festival.

«Con il Verona Pride ci riappropriamo ancora una volta delle strade e delle piazze - ha spiegato Laura Pesce, presidente del Comitato Pride - È un momento al tempo stesso celebrativo e rivendicativo, uno spazio in cui vivere finalmente Verona come città che non esclude, ma anzi valorizza i percorsi individuali e collettivi. Abbiamo anche ottenuto il patrocinio da parte dell'amministrazione comunale e questo per noi rappresenta un incredibile passo avanti. Verona è una città in cui finalmente si comincia a respirare un clima diverso, anche grazie al dialogo e al lavoro congiunto iniziato proprio tra la società civile e le istituzioni locali. Molta è la strada ancora da percorrere, ma questo riconoscimento ci fa sperare che ci possano essere momenti di ulteriore convergenza».

E durante la presentazione, Serena Cavaletti di Arcigay Pianeta Milk ha aggiunto: «Come Comitato Pride, abbiamo tracciato un quadro di ciò che pensiamo non possa essere ignorato dalle istituzioni e dalla società civile, mettendo nero su bianco tutte queste rivendicazioni in un documento politico».

«Le università e i luoghi di formazione sono il cuore pulsante del cambiamento culturale e sociale - ha detto Laura Bergamin, vicepresidente del Comitato Pride e rappresentante di Udu Verona - Rivendichiamo luoghi educativi aperti e liberi da dinamiche discriminatorie, dove decostruire stereotipi, promuovere il rispetto e valorizzare ogni soggettività e unicità». E per la Rete degli Studenti Medi è fondamentale che alcune tematiche vengano trattate anche all'interno dei contesti scolastici. «Pensiamo che le nostre scuole debbano essere in prima linea per la formazione di una nuova generazione che sappia essere attenta alle singolarità, all'identità di genere e all'orientamento sessuale di ognuno - ha spiegato Zoe Zevio - Dall'educazione sessuo-affettiva alle carriere alias porteremo dunque anche quest' anno le nostre rivendicazioni al Verona Pride per una scuola e un futuro migliore per ogni soggettività».

«L’educazione sessuale ed affettiva è uno dei prerequisiti fondamentali al raggiungimento del benessere sessuale e di conseguenza della salute generale di ogni individuo, delle coppie e delle famiglie della società italiana - ha aggiunto Gianmarco Corradini - Lo è anche vivere in un ambiente che non discrimini, ma affermi e promuova la salute sessuale e garantisca un equo accesso a servizi di salute sessuale» E Sofia Modenese ha concluso: «Crediamo che un momento come il Pride ci dimostri come solo dal riuscire a tessere legami saldi con le molte parti che compongono la società civile e non solo, si possa creare un reale cambiamento culturale».