Musica e degustazioni in splendide ville e palazzi storici: torna il Verona Piano Festival

Musica, arte, eccellenze del territorio. Torna il Verona Piano Festival, cartellone di concerti nei luoghi della cultura di Verona e provincia promosso dall’Associazione Musicale Liszt 2011. E lo fa con un cartellone, per l’estate 2024, più che raddoppiato. Ben 14, infatti, gli appuntamenti in programma per questa 12esima edizione. Quattro mesi di bellezza, dal 6 giugno al 6 ottobre, con un unico filo conduttore: la musica e i suoi protagonisti.

Orchestre, gruppi da camera vocali e strumentali, solisti, giovani artisti vincitori di premi internazionali e musicisti già acclamati in tutto il mondo allieteranno infatti le serate estive in dieci location da sogno: corti, pievi, dimore storiche dal centro storico, alla Valpolicella, alla Valpantena, che per l’occasione verranno valorizzate da accompagnamenti culturali e degustazioni di vini veronesi.

«Una grande manifestazione musicale che unisce le forze migliori della città - sottolinea il presidente della quarta commissione consiliare Trincanato - per rendere possibile nell’arco di quattro mesi la realizzazione di un ampio cartellone di appuntamenti in città e in provincia. Un Festival che arricchisce, con spettacoli musicali di altissima qualità, la programmazione culturale della nostra città. Musica che diventa anche l’occasione per scoprire luoghi importanti del nostro patrimonio, in una veste diversa e suggestiva».

Il programma è stato presentato luendì mattina a Palazzo Barbieri. Sono intervenuti anche il direttore artistico Roberto Pegoraro, presidente dell’Associazione Liszt 2011, il vicepresidente di Bcc Valpolicella Benaco Banca, il presidente della Società di Belle Arti di Verona Gianni Lollis, la direttrice dei Musei civici Francesca Rossi e il professore ordinario di Slavistica all’Università di Verona e presidente della International Dostoevsky Society Stefano Aloe. «Il Verona Piano Festival trasmette il grande patrimonio della musica colta, e del suo accesso a questa, ad un pubblico trasversale e quindi alle nuove generazioni - spiega il direttore artistico Roberto Pegoraro -. Un Festival che affonda le sue radici nei territori dell’affascinante provincia scaligera, che ci accoglieranno diventando essi stessi luoghi sociali di arricchimento culturale e di aggregazione. Spazi - alcuni già noti, altri meno conosciuti - capaci di presentare i contenuti artistici in una nuova dimensione esperienziale e che, a nostra volta, cercheremo di valorizzare con l’aiuto di esperti storici dell’arte, per un viaggio meraviglioso attraverso secoli di architettura, di arte, di musica».

Il programma del festival a giugno

Il Festival debutta con un’anteprima e un concerto inaugurale entrambi gratuiti, in collaborazione con i Musei Civici di Verona, nel Cortile del Museo di Castelvecchio. Giovedì 6 giugno, anteprima con il Coro della University of Alabama at Birminghman, che proporrà ‘Musiche per coro dall’America contemporanea’ (visita del Cortile a cura di Gianni Lollis).

Il concerto inaugurale si terrà invece martedì 11 giugno con ‘Passione Kreutzer: da Beethoven a Tolstoj’: introduzione al romanzo ‘La Sonata a Kreutzer’ di Lev Tolstoj a cura di Anna Giust e Stefano Aloe, adattamento teatrale di Andrea de Manincor, quindi Sonata ‘A Kreutzer’ eseguita da Davide Alogna al violino e Roberto Pegoraro al pianoforte.

Martedì 18 giugno alla Pieve di San Giovanni in Valle (illustrata dai volontari di Verona Minor Hierusalem) in scena ‘Violino e violoncello: geometrie variabili’, con Enzo Ligresti al violino e Giorgio Fiori al violoncello.

Il programma del festival a luglio

Intenso il programma del mese di luglio. Si comincia martedì 2 luglio al Teatro Filarmonico con il grande pianista australiano Leslie Howard in ‘Franz Liszt tra Borodin e Glazunov’. Una settimana dopo ad animarsi sarà Villa Mosconi Bertani di Negrar con ‘Giovani orchestrali... vecchi capolavori’, con la St. Alban’s Orchestra diretta da Robert Hodge.

Domenica 14 luglio si torna in città: il Bastione delle Maddalene ospiterà infatti ‘Dalla classica al Jazz’, con la Exeter Orchestra diretta da Peter Tamblyn e Matt Davies (ingresso gratuito), concerto preceduto dalla visita al bastione a cura di Daniele Bressan.

Lunedì 22 luglio ci si sposta a Zevio, dove alla Chiesa di San Pietro Apostolo andrà in scena ‘Armonie visive’, con l’Ensemble At the Movies e Paolo Savio al pianoforte. Una settimana dopo, ‘Danze spagnole’ a Villa Arvedi di Grezzana, con uno dei più grandi chitarristi europei, Giulio Tampalini, accompagnato dalla danza di Anna Beschi (introduzione sulla villa a cura di Silvia Baschirotto, degustazione di vini offerta da Cantine di Verona). Il calendario di luglio si chiude, martedì 30, alla Cantina Fratelli Zanoni di Lazise con ‘Un secolo e mezzo di pianoforte’, con il pianista Maurizio Moretta.

