Gli over 60 in gita a Ravenna, Venezia Armena e Riviera Euganea grazie al Comune di Verona: le cose da sapere

Ravenna, Venezia Armena e Riviera Euganea sono le mete delle gite che l'assessorato al Turismo sociale ha organizzato, per il prossimo autunno, a favore degli over 60 veronesi. Tutte le escursioni, che dureranno un giorno, permettono di visitare musei e località di grande interesse in compagnia e senza doversi preoccupare degli aspetti organizzativi del viaggio. Le gite sono riservate ai residenti nel Comune di Verona che abbiano compiuto 60 anni di età, completamente autosufficienti, e che siano provvisti di green pass da esibire al personale addetto, condizione necessaria per poter partecipare. È inoltre consigliato un abbigliamento e delle scarpe comodi dal momento che tutte le uscite prevedono tratti da percorrere a piedi. È possibile iscriversi alle escursioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire da giovedì 12 agosto, collegandosi al sito www.comune.verona.it/ turismosociale o telefonando ai numeri 045 8078635 – 8077472.

Chi fosse interessato a partecipare alla gita a Ravenna può scegliere tra due date: 14 e 16 settembre. Il programma prevede trasporto in bus da Verona e, una volta arrivati, la visita guidata della zona dantesca di Ravenna. Dopo il pranzo, che sarà libero, nel pomeriggio è prevista la visita guidata alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia. La quota di iscrizione è di 50 euro e comprende: trasporto in bus e visite guidate con dotazione di auricolari e ingressi.

Le date previste per visitare la Venezia Armena invece sono il 21 e 30 settembre. Il programma prevede la partenza in bus da Verona e arrivo a Fusina, da cui inizierà la navigazione lungo il Canale della Giudecca con una sosta per la visita guidata a Palazzo Zenobio. Una volta ripresa la navigazione ci sarà il pranzo a bordo a cui seguirà, nel pomeriggio, la visita guidata all’Isola degli Armeni. La quota di iscrizione è di 90 euro e comprende: trasporto in bus, navigazione in laguna, pranzo a bordo, ingresso e visita guidata di Palazzo Zenobio, ingresso e visita guidata dell'Isola degli Armeni.

Il 7 e 14 ottobre si potrà partecipare alla gita sulla Riviera Euganea. Il programma prevede la partenza in bus da Verona e arrivo a Padova, da dove inizierà la navigazione lungo il Canale della Battaglia. Prima tappa in programma è la visita al Castello del Catajo, seguita dal pranzo, che sarà al sacco e da portare da casa visto che in quel luogo non ci sono punti di ristoro. Nel pomeriggio si prosegue con la visita al Museo della Navigazione. La quota di iscrizione è di 70 euro e comprende: trasporto in bus, navigazione lungo il Canale Battaglia, ingresso e visite guidate del Castello del Catajo e del Museo della Navigazione.