Volo Verona-Olbia cancellato con un solo giorno d'anticipo: «Come chiedere il risarcimento»

Da ItaliaRimborso arrivano le segnalazioni di alcuni disagi vissuti dai viaggiatori in Italia: «Si apre per i passeggeri la possibilità di accedere alla compensazione pecuniaria, riconosciuta dal Regolamento Europeo 261/2004, al fine di ottenere 250 euro cadauno»

È ItaliaRimborso a segnalare alcuni disagi per i passeggeri che hanno scelto la compagnia ungherese Wizz Air, proponendosi inoltre per aiutarli ad ottenere una compensazione il più possibile equa.

«Nella giornata del 20 luglio 2021 - si legge nella nota diffusa -, ben tre voli hanno subito un ritardo superiore alle 3 ore ed uno ha subito per l’ennesima volta un’inattesa cancellazione, ma procediamo con ordine.

Partiamo dal volo in ritardo Wizz Air W66608 del 20 luglio delle 08:35 con tratta aerea Milano Malpensa – Tirana che ha accumulato un ritardo all’arrivo pari a 4 ore esatte.

Proseguendo troviamo il volo in ritardo W63847 delle 11:10 con tratta aerea Tirana – Bologna che accumula un ritardo all’arrivo pari a 3 ore e 40 minuti, stessa sorte spetta al volo di ritorno, il Bologna – Tirana servito dal W63848 delle 13:20 con ritardo all’arrivo di 3 ore e 31 minuti.

Terminiamo con il volo cancellato W65604 delle 16:30 con tratta aerea Verona – Olbia i cui passeggeri hanno ricevuto messaggio di cancellazione soltanto il giorno prima.

Nessuna comunicazione ufficiale pervenuta da parte della compagnia aerea a giustificare questi disservizi aerei che, secondo le valutazioni effettuate dallo staff tecnico della claim company Italia Rimborso, hanno buone possibilità di dare accesso ad un congruo risarcimento addebitabile a Wizz Air.

Non sembrerebbe infatti sia intervenuta alcuna circostanza eccezionale a causare la cancellazione ed i tre ritardi segnalati.

Dunque si apre per i passeggeri la possibilità di accedere alla compensazione pecuniaria, riconosciuta dal Regolamento Europeo 261/2004, al fine di ottenere 250 euro cadauno.

E’ possibile attivare immediatamente una richiesta risarcitoria compilando il form all’interno della Home Page di ItaliaRimborso.it oppure contattare la claim company per telefono, whatsapp o mail».