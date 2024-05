Il Verona Mineral Show festeggia la settantesima edizione con un viaggio al centro della Terra tra fossili, gioielli e gemme rare

Un viaggio tra meraviglie fossili e pietre preziose che festeggia ben 70 edizioni. È Verona Mineral Show, la mostra-mercato di riferimento per gli appassionati di gemme, cristalli, bijoux, a Veronafiere da venerdì 24 a domenica 26 maggio con oltre 250 espositori provenienti da tutto il mondo e oltre 10.000 m² di superficie espositiva. Un appuntamento trasversale rivolto a collezionisti, esperti, paleontologi, orefici qualificati o alle prime armi, operatori olistici, ma anche curiosi, amanti dello shopping e famiglie.

In fiera, seller di minerali e gioielli, pietre preziose e semipreziose incontrano il pubblico, proponendo pezzi tra i più amati e vere e proprie rarità. Spazio anche al simbolismo e alle tante discipline olistiche che promuovono il wellbeing, tra cristalloterapia, lampade per lo yoga e la meditazione e strumenti per la suonoterapia.

E per celebrare le sue settanta edizioni, Verona Mineral Show aggiunge al suo consueto ventaglio di laboratori il Creativity Village, nell’area D1, in cui sarà possibile applicarsi in art&craft workshop, nella creazione, ad esempio, di una ciotola con tornio ceramico o nella realizzazione di gioielli e incisioni fatti a mano.

Per i più piccoli, l’Associazione Scientifico-culturale “In Legend” organizza sessioni di paleontologia alla ricerca di ‘ossa di dinosauro’, e l’Associazione Geologica Mineralogica Veronese, predispone brevi sessioni di pulizia dei fossili, rilasciando ai partecipanti un attestato e un simpatico omaggio. Dedicata a tutta la famiglia, poi, l’esposizione tematica di fluoriti, una serie di coloratissimi cristalli prelevati da ogni angolo del pianeta. Il programma completo delle attività e degli eventi di Verona Mineral Show è disponibile a questo link. La biglietteria online è attiva qui.

Informazioni utili Verona Mineral Show 2024: