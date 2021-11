Domenica scatta la Verona Marathon: green pass e mascherina i primi 500 metri. Sboarina: «Serve cautela»

«La Verona Marathon 2021 si corre in sicurezza», lo annuncia il Comune di Verona in vista dell'appuntamento di domenica 21 novembre. Per partecipare alla manifestazione è infatti necessario «essere in possesso di green pass e rispettare le misure anti Covid previste dai protocolli sanitari della Federazione italiana di atletica leggera». Tutte le indicazioni sono consultabili sul sito della Verona Marathon, dove sono precisati i passaggi necessari per ottenere il lasciapassare alle diverse gare in programma domenica.

Il grosso della procedura verrà effettuato al PalaExpo (venerdì pomeriggio e sabato dalle 10 alle 20) al momento della consegna del pettorale. È qui che ogni atleta dovrà esibire i documenti di identità, la lettera che conferma l’avvenuta iscrizione e il green pass, dopodiché riceverà il pettorale e il braccialetto con i quali dovrà presentarsi alle griglie di partenza. Allo start gli atleti indosseranno la mascherina, che potranno rimuovere solo dopo i primi 500 metri, quando le distanze diventano maggiori, ma va tenuta legata al braccio o in tasca, per poi essere indossata dopo il traguardo.

La distanza di sicurezza tra i partecipanti sarà garantita dalle partenze scaglionate, mille atleti per blocco quando invece il protocollo ne consentirebbe 2 mila. In tutto sono circa 6 mila gli atleti iscritti all’edizione 2021 della Verona Marathon nei tre percorsi da 41,195 km, 21,097 e 10 km, studiati per essere green e a misura di città. A differenza del passato il tracciato è stato studiato per un perimetro che limita la chiusura del centro abitato, con la possibilità di ben quattro varchi in cui è possibile uscire in caso di emergenze.

Poi l’elemento green, visto che dei complessivi 21 km di gara, ben 13 saranno su pista ciclabile e lungo i lungadige cittadini: «Tutto è pronto per la Verona Marathon, la madre di tutte le gare cittadine e che siamo davvero orgogliosi di tornare ad ospitare – spiega il sindaco Federico Sboarina -. Lo sport è anche festa e occasione per stare insieme, momenti che la pandemia ci ha fatto apprezzare ancora di più e vivere con nuove sensibilità. La gara si svolgerà in tutta sicurezza, grazie ad un’organizzazione precisa e all’attuazione di rigidi protocolli anti Covid. Possiamo fare tutto, l’importante è farlo con la consapevolezza che purtroppo la pandemia non è ancora finita e che siamo tutti chiamati a comportamenti responsabili e rispettosi».