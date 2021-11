Hoka Verona Marathon apre una partnership con Health Coaching Academy

La Hoka Verona Marathon del prossimo 21 novembre apre una partnership con Health Coaching Academy, con 24 atleti dell'accademia che scenderanno in gara.

Mancano davvero poche settimane al grande appuntamento con il 20esimo compleanno della Hoka Verona Marathon. Dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19, Piazza Bra tornerà a fare da cornice all'allegria dei runner che il 21 novembre daranno vita ad una grande festa. In gara, atleti che correranno la distanza di maratona, una competizione valida per il titolo di Campione Regionale Fidal Veneto categorie Assoluti, Promesse e Master. Ma ci sono anche iscritti alla mezza maratona Zero Wind Cangrande e alla 10 chilometri Avesani; quest'ultima sia in versione agonistica che non competitiva.

L'Health Coaching Academy, invece, è nata sei anni fa da una business unit dell'azienda Fipes Group. La sua mission è quella di far comprendere agli individui quanto sia importante il concetto di salute. Lo scopo dell'accademia è quello di sviluppare il potenziale, le performance e migliorare il benessere psico-fisico-emozionale delle persone per guidarle e sostenerle nel comprendere e realizzare il loro progetto di vita personale e professionale.

Quest'anno gli allievi di Hca parteciperanno all'Hoka Verona Marathon e avranno anche l'opportunità di fare del bene grazie alla raccolta fondi per ultimare la costruzione di un orfanotrofio in Congo. Per questa speciale occasione, gli health coach e psicologi di Hca hanno pensato di offrire le proprie competenze in materia di coaching sportivo con due webinar per aiutare gli atleti ad allenare le loro capacità mentali e migliorare le loro performance.