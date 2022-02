La pista di ghiaccio natalizia diventa "degli innamorati" per San Valentino, Sboarina: «Siamo la città dell’amore»

Nel fine settimana dedicato a San Valentino, con tante iniziative e eventi per "Verona in Love", la pista del ghiaccio dell’Arsenale per l’occasione diventa "La pista degli innamorati". Completamente addobbata di rosso, con tanti palloncini a forma di cuore e una grande scritta "Love", la pista sarà la cornice ideale per trascorrere romantici momenti divertendosi sui pattini. Accanto alla pista grande ce n’è una più piccola, per dare la possibilità anche ai bambini di indossare i pattini da ghiaccio. Inoltre è attivo un punto ristoro per mangiare o bere qualcosa godendosi il panorama dell'Adige con Castelvecchio.

Questa mattina il sindaco Federico Sboarina, l’assessore alla Cultura Francesca Briani e l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando si sono recati sul posto dove hanno anche incontrato i partecipanti allo stage per non vedenti, organizzato dall'Associazione Golvis Onlus e accompagnati dagli atleti e atlete Glacies.

«La pista del ghiaccio sta ottenendo un grande successo e sta rispettando le aspettative che avevo per questo progetto – ha detto il sindaco Sboarina -. Nonostante la situazione pandemica, ha registrato ottimi numeri durante le vacanze di Natale, per questo sarà da replicare negli anni. Siamo per eccellenza la città dell’amore e quindi è bello che si tinga di rosso in occasione di Verona in Love. Anche se da ieri si può stare all’aperto senza mascherine, in questi due anni abbiamo imparato che ci vuole sempre prudenza. Non è un liberi tutti, quindi sarà fondamentale saper gustare queste piccole conquiste con la giusta attenzione».

«È bello vedere questa bellissima pista del ghiaccio trasformarsi da natalizia in romantica – ha affermato l’assessore Briani -. Siamo pronti ad accogliere le tante coppie che verranno a Verona per San Valentino dando loro la possibilità di poter gustare ed usufruire di tante e varie iniziative in programma».

Domenica il Concerto di San Valentino

Domenica 13 febbraio alle 18 l’auditorium della Gran Guardia sarà teatro del "Concerto di San Valentino", evento organizzato dall’associazione culturale Musica Viva in collaborazione con il Comune in occasione della festa dell'amore. Saranno più di venti gli artisti veronesi, tutti insieme a formare l’Allegra Group, che si alterneranno sul palco per interpretare intramontabili successi italiani e internazionali.

Il repertorio spazierà dai Beatles ad Elton John, così come Prince, Ed Sheeran e i nostri Battisti, Nomadi, Biagio Antonacci, Adriano Celentano ed altri, tutti incentrati sul tema dell’amore. Amore non solo all'interno della coppia, ma anche per il prossimo. La serata, ad ingresso con offerta libera fino ad esaurimento posti, avrà infatti come obiettivo principale raccogliere fondi a favore di AGBD, associazione genitori bambini down. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare Agbd Onlus 045 8700980. Per accedere all’auditorium è obbligatorio il green pass e indossare la mascherina.