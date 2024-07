Verona rende omaggio a Italo Calvino e gli intitola una via

«Da oggi a Verona, tra le vie Pascoli, Verga e Pirandello è arrivata via Italo Calvino. Come Presidente della Commissione Toponomastica del Comune sono orgoglioso di aver promosso l’istituzione di questo toponimo dedicato ad uno dei più importanti intellettuali e narratori del secolo scorso. In quella che era una via senza nome oggi Verona ha reso onore al grande Calvino». Sono queste le parole di presentazione di Federico Benini, assessore ai Servizi Demografici del Comune di Verona, dopo l'intitoolazione avvenuta in zona Stadio