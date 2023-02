Presentata la nuova edizione di Verona in Love: tutti gli appuntamenti da non perdere per la grande festa degli innamorati

L’amore è in ogni cosa e nessun luogo più di Verona è in grado di esprimerlo al meglio. Da venerdì 10 a martedì 14 febbraio, nel centro storico della città che racconta di Giulietta e Romeo e del loro legame d’amore, torna Verona in Love, l’evento che vuole celebrare il sentimento più nobile tra tutti in maniera trasversale per declinarlo in ambito artistico, creativo, esperienziale e culturale.

Tantissimi gli appuntamenti in programma che si svilupperanno tra Piazza dei Signori, Loggia di Fra’ Giocondo, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale con altri dislocati nei teatri, nei musei, nella biblioteca e nelle vie della città che non mancheranno di far battere il cuore. Cinque giorni dedicati all’esaltazione dell’amore per parlare di arte, musica, cultura, società e quotidiano, nell’idea che sia necessario dare forma alle passioni, raccontarle, portarle in scena, per rendere la narrazione sull’amore e l’amore stesso memorabile.

L’evento, promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette, è stato presentato questa mattina dall’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini insieme alla presidente di Studioventisette Alessandra Biti. Presenti la direttrice dei Musei civici Francesca Rossi, il Consigliere Centro Servizi Volontariato Stefano Micheletti, la presidente Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero Giorgia Speri e per Feltrinelli Silvia Franceschini.

«Se ami qualcuno portalo a Verona - ha detto l’assessora Ugolini - uno slogan ormai noto perché la nostra città è ricca di scorci suggestivi e può offrire occasioni romantiche 365 giorni all’anno. Ma è in occasione del giorno degli innamorati che Verona si veste di nuovo e assume un’atmosfera di festa e di gioia uniche, per rendere indimenticabile il soggiorno a turisti e visitatori. Non solo la Casa di Giulietta quindi, ma un programma condiviso che coinvolge e valorizza l’ampia offerta del patrimonio culturale cittadino, con una ricca offerta di eventi, appuntamenti e percorsi tematici emozionanti. Per la speciale occasione stiamo ultimando anche l’iter tecnico per spostare al Teatro Nuovo l’ingresso alla Casa e al Cortile di Giulietta, nelle giornate dal 14 al 20 febbraio. Una modalità che ha riscontrato l’apprezzamento di turisti e commercianti, e che punta a rendere più fruibile e sicuro l’accesso ad uno dei luoghi più visitati della città».

«Verona in Love è un lavoro corale della città - ha sottolineato la presidente Biti - partecipato da tante realtà, con un programma veramente denso. Saranno cinque giornate di festa, a partire da venerdì 10, per chiudere con la giornata di San Valentino. Palcoscenico centrale della manifestazione il centro cittadino, con un ampio programma di eventi, tra cui, in piazza dei Signori il classico cuore fatto da un market di prodotti tipici a tema amore. La loggia di Fra’ Giocondo, invece, sarà dedicata ad incontri sul tema del volontariato, per la speciale sezione dedicata quest’anno a ‘L’amore è un dono».

«Quest’anno proponiamo un’interessante serie di iniziative e promozioni - spiega la direttrice Rossi -. Ci saranno visite guidate gratuite, per scoprire i luoghi del mito, eventi alla Galleria d’Arte Moderna e tante altre proposte per coinvolgere i visitatori in tutti i Musei civici e monumenti cittadini». Tantissimi gli appuntamenti in programma che si svilupperanno tra Piazza dei Signori, Loggia di Fra’ Giocondo, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale con altri dislocati nei teatri, nei Musei e nella Biblioteca civica.

VENERDì 10 FEBBRAIO

Cortile Mercato Vecchio

Per l’inaugurazione del Festival, prevista per le 18.30, si parte con la giornata Rose, tutta dedicata alle donne, all’empowerment femminile e alla lotta contro la violenza di genere sul palco principale di Verona in Love, allestito nella suggestiva cornice di Cortile Mercato Vecchio, che nell’arco della 5 giorni ospiterà talk, incontri e spettacoli tutti a tema amore.

Condotta da Francesca Cheyenne, in apertura i saluti istituzionali con l’Assessora Marta Ugolini e in rappresentanza del Questore della Provincia di Verona, Dott.ssa Ivana Petricca, la Portavoce del Questore, Commissario Capo Dott.ssa Elisabetta Accardo, che porteranno testimonianza del progetto di ascolto protetto “Questo non è amore”, presente per tutto l’arco della manifestazione.

La serata proseguirà in uno spettacolo emozionante tra performance e testimonianze. Cheyenne traghetterà il pubblico tra la stand-up comedy dell’attrice comedy Sofia Gottardi, perché l’amore è anche comico, la testimonianza motivazionale della sportiva Virginia Tortella, meglio conosciuta come La Rana del Garda, la performance musicale dell’artista Angelica Peroni in arte NG, in uno spettacolo con canzoni pop contemporanee sull’empowerment femminile e per finire: la dj Laura Marcellini con il suo djset Love&Soulful per celebrare l’importanza e la centralità della figura della donna nella società e nel quotidiano.

Loggia di Fra’ Giocondo

Luogo cruciale per parlare di interazioni personali e di amore sarà la Loggia di Fra’ Giocondo. Sempre per ROSE, tra gli altri incontri: alle 18.30, avrà luogo il talk La donna innamorata: scelte di cuore o di testa? condotto da Mary Wieder, Founder del Professional Women Network di Verona che con le Coach Professionali Paola Tosi e Lia Monopoli, avvierà una sessione interattiva utilizzando la metodologia LEGO® Serious Play.

Per la sezione l’Amore è un dono, troveranno qui spazio molte delle Associazioni di Volontariato del territorio che, grazie alla collaborazione con CSV, il Centro di Servizio per il volontariato di Verona, avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro e i propri obiettivi per promuovere il volontariato come strumento di cittadinanza attiva e contribuire a diffondere l’essenzialità dell’amore verso gli altri. Le associazioni saranno presenti tutti i giorni dell’evento, con i propri stand e, durante le giornate dell’evento, condivideranno il proprio lavoro anche attraverso talk dedicati. Dalle 19.30 alle 20, per L’Amore è un dono talk condotto dall’Associazione AUSER.

Market

Immancabile in Piazza dei Signori, il suggestivo market a forma di cuore dedicato ai gusti, ai profumi e alle manifestazioni dell’amore. Anche il Cortile Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale saranno pervasi da un’atmosfera romantica creata dagli speciali allestimenti e dai prodotti selezionati ad hoc, tematici e di qualità. Particolare interesse è riservato alle eccellenze enogastronomiche del territorio e all’artigianato creativo hand-made. L’appuntamento è per tutti dal 10 al 14 febbraio.

SABATO 11 FEBBRAIO

Cortile Mercato Vecchio

Se il buon giorno si vede dal mattino sabato si apre con un talk aromatico e avvolgente è previsto alle ore 11, con la Garage Coffee Bros, eccellenza nel campo della torrefazione veronese. Nell’appuntamento Caffè amore mio verranno raccontati i segreti della bevanda che più tra tutte unisce le persone: il caffè.

Nel week-end avranno luogo i talk organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona per la rassegna ideata da Studioventisette, Dalla formula all’emozione, per parlare d’amore attraverso la scienza, la filosofia, la psicologia, l’archeologia e la letteratura. Alle ore 12 È tempo di un altro amore, con il filosofo Matteo Bonazzi. Ripercorrendo alcuni luoghi classici del discorso amoroso – l’amore narcisistico, l’amore per il padre, il riconoscimento e il rifiuto, l’amore del prossimo – si disegnerà una diversa configurazione dell’esperienza amorosa capace di annodare nel desiderio singolare a ciascuno la libertà dell’incontro con la necessità del destino.

Alle ore 18, i saluti sul palco di Verona in Love dell’autore protagonista del primo degli incontri laFeltrinelli: PIF, con la presentazione del suo libro La disperata ricerca d’amore di un povero idiota, che si terrà alle 18.30 al Teatro Santissima Trinità, moderato dalla giornalista Marianna Peluso.

A partire dalle 17 non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti musicali come l’attesa premiazione della quarta edizione del Premio Arte d’Amore, il contest ideato da Studioventisette e Doc Servizi Verona, organizzato in collaborazione con Doc Live e con il supporto di Sotto il mare Recording Studios e FreecomHub. I sei finalisti calcheranno il palco di Verona in Love sabato 11 febbraio e, durante la serata, verrà decretato il miglior brano d’amore di quest’anno. Ad aprire la serata Nicolò Fagnani vincitore della scorsa edizione del Premio. Si esibirà anche il cantautore Federico Secondomè, reduce da una esibizione sul palco di Casa Sanremo. A conclusione, un dj set a cura di LaStalla.

Loggia di Fra’ Giocondo

Per la rassegna Dalla Formula all’emozione, alle ore 16 il talk Che coss’è l’amor? Riflessioni sull’amore in chiave psicologica, con la psicologa Michela Rimondini. Verrà affrontato il tema amoroso sottolineando alcuni aspetti chiave che esaltano i concetti di libertà, fiducia, inclusione, accoglienza, in relazione alla costruzione di relazioni amorose sane.

Per la sezione L’Amore è un dono alle ore 17, talk condotto dall’Associazione DBA Italia ODV, alle ore 17.30 dall’Associazione La Cura sono Io e alle ore 18 da Fondazione e Federazione FEVOSS.

Piazza dei Signori

Piazza dei Signori di Verona in Love danzerà sulle note dell’amore. Si parte sabato 11 febbraio dalle ore 11 con l’attività Danza In Fascia®, il corso dedicato alle neomamme e condotto dalla ballerina Scilla Cattafesta che ha come obiettivo offrire un momento di condivisione e intimo contatto tra mamme e bambini, celebrando l’amore che li lega. Alle 16.30 di sabato 11 e domenica 12 l’appuntamento è con le performance artistiche di danza con Elisa Cipriani e Luca Condello che si esibiranno nel passo a due di Romeo e Giulietta sulle note di Nino Rota e nel Libertango di Astor Piazzolla.

Cortile Mercato Vecchio

Alle ore 16.30, davanti all’iconica scritta LOVE, due eventi speciali previsti nel week-end di San Valentino: Il bacio da Cinema, in programma sabato, un’occasione emozionante e suggestiva per manifestare il proprio amore replicando i baci del cinema più famosi. Al più bello e al più romantico, andranno rispettivamente due fantastici premi: un gioiello d’amore offerto da Sigillo Verona e un soggiorno SPA offerto da Aqualux Hotel SPA Suite&Terme Bardolino.

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Cortile Mercato Vecchio

Un’attenzione speciale sarà riservata anche ai più piccoli. Domenica 12 febbraio dalle 11, ad animare la piazza ci saranno l’artista francese mimo, giocoliere e clown Jean Pierre Bianco in arte Pass Pass e lo Youtuber, divulgatore scientifico amatissimo dai più giovani, Renato Lo Scienziato. Durante lo spettacolo saranno premiate le opere in concorso per Ti racconto un albero Theatre Edition, progetto dedicato agli studenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado e promosso dal Consiglio di Bacino Verona Nord e Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero con la partecipazione di Serit. Una bellissima occasione per celebrare l’amore per la creatività, la natura e l’ambiente.

Per la rassegna Dalla Formula all’emozione, alle ore 15.30 il talk L’amore al tempo degli Imperatori Romani con l’archeologa Patrizia Basso. Il tema dell’amore viene affrontato con uno sguardo al passato, e in particolare all’età romana. Sempre domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 17, è la volta del Corodoro, il coro di voci bianche formato dai comuni del basso veronese nato nell’ottobre 2021 per volontà dell’Associazione Nel Segno di Anna e di Leonardo Maria Frattini. A seguire, alle 18.30, la premiazione del contest Riflessi d’amore che assegna alla vetrina dell’esercizio commerciale che meglio ha saputo esprimere l’amore, una day Spa da Aqualux Hotel Spa Suite&Terme di Bardolino. Alle 19.30, il concerto Rocksteady d’Amore della band Gengi Ska, quattro frizzanti musicisti che affrontano classici standard del jazz (Night & Day, Autumn Leaves, All of me...) e li animano con il tipico ritmo “in levare” dello Ska giamaicano.

Loggia di Fra’ Giocondo

Per la sezione L’Amore è un dono alle ore 17 talk condotto da Fondazione e Federazione FEVOSS, alle 17.30 dall’Associazione Judo in Armonia e alle 18 dall’Associazione Amici Senza Barriere.

Piazza dei Signori

Per domenica alle 12.30 toccherà all’Associazione Venezia Ottocento che regalerà un tuffo nel passato con uno spettacolo incentrato sulle danze e la cultura ottocentesca.

Cortile del Tribunale

Tra le attività, domenica 12 febbraio, alle ore 11, l’appuntamento è con l’arte del Kintsugi. Un laboratorio creativo ed esperienziale capace di unire parola, manualità e sentimenti a cura dell’Associazione Core. Per domenica è previsto, sempre alle 16.30, Il lancio dei messaggi d’amore per affidare al vento le proprie speranze e desideri legandole a palloncini biodegradabili a forma di cuore, con la partecipazione di Atelier Emè e Hard Rock Cafè.

LUNEDì 13 FEBBRAIO

Cortile Mercato Vecchio

Lunedì 13, I Love Vinile proporrà un viaggio nel magnifico mondo del disco vinile con show case, dj, mostre e talk a tema.

MARTEDì 14 FEBBRAIO

Cortile Mercato Vecchio

Gli appuntamenti continuano martedì 14 alle 17:00 con un talk condotto dalla psicologa ambientale Rita Trombin, Biofilia: La Storia d’Amore di San Valentino 2.0, e per parlare d’amore in ogni sua connotazione. Dopo questo talk, la nostra concezione dell'amore non sarà più la stessa! Infatti, lo spettatore scoprirà una forma di amore: antichissima, universale e innata che forse non pensava di avere. Attraverso biologia, psicologia, e natura parleremo della storia d’amore più bella che l'essere umano abbia mai vissuto: quella con Biofilia.

Alle 19.30 Do Vago, il progetto di cantautorato sperimentale di Giulio Deboni. Le sue canzoni esplorano diversi paesaggi interiori ed esteriori, naturalmente passati e idealmente futuri. Un viaggio naturalistico e melodico, per ricreare diversi immaginari dal canto popolare. Alle 20:00 il concerto Giulietta e la to Verona della band Contrada Lorì. Musiche e canzoni popolari in dialetto veronese. La Contrada Lorì cerca di raccontare, attraverso favole e storie, l’appartenenza a un mondo che guarda all’avvenire ma che ha un cuore antico. Per tutti i giorni dell’evento, e fino al 31 marzo 2023, l’esposizione presso la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, l’iniziativa #MyHeartIsBeautiful, a cura di Patrizia Nuzzo con le opere degli artisti Marc Quinn e Luciana Costa Gianello e nell’ambito della stessa esposizione, l’iniziativa Ama/Scrivi/Scatta prevista sabato 11 febbraio dalle 16 alle 18.

Loggia di Fra’ Giocondo

Per la sezione L’Amore è un dono alle ore 17.30 talk condotto dall’Associazione La Cura sono Io: EDUCARE CON IL CUORE. Le parole del cuore vanno capite dall’anima. Gina Lancellotti De La Fuentes, coach educativa, dialoga Maria Teresa Ferrari, presidente La Cura Sono Io, in collaborazione con la Libreria Il Minotauro.

Alle ore 18 la Presentazione del libro Giulietta sono io di Letizia Cherubino. Una storia che assomiglia a una lunga lettera d’amore con tanti mittenti e, forse, un unico ideale destinatario: Giulietta. Giulietta la complice, la confidente, colei che ha amato e continua ad amare al di là di ogni tempo. Giulietta è infatti anche il nome della protagonista.

L’amore diffuso

Numerosissimi sono gli eventi a tema amore che coloreranno tutta la città di Verona. In collaborazione con Casa Shakespeare è possibile prendere parte alla performance teatrale e in costume presso lo Shakesperare Interactive Museum e partecipare allo spettacolo teatrale Giulietta e Romeo in programma il 14 febbraio al Teatro Camploy. Tra gli altri spettacoli teatrali: il 10 febbraio Hamlet Puppet, rientrante nella rassegna L’Altro Teatro promossa dal Teatro Camploy e L’attesa di Remo Binosi con Anna Foglietta e Paola Minaccioni per la regia di Michela Cescon in programma il 14 al Teatro Nuovo.

A questo si uniscono: tre visite guidate, una in inglese, una in francese e una in italiano, al Museo Archeologico Nazionale di Verona l’11 febbraio a partire dalle ore 14; le aperture straordinarie alla Casa e alla Tomba di Giulietta, con visite guidate gratuite, alle ore 19 e alle ore 20 per i giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 (acquisto dei biglietti solo on line su museiverona.com); l’apertura straordinaria prevista lunedì 13 febbraio dei Musei Civici di Verona e l’iniziativa, valida dal 10 al 14 febbraio, “Paghi 1 Entri in 2” per visitare tutti i musei e i monumenti civici della città.

Immancabili anche i Percorsi d’amore proposti da Assoguide, quattro itinerari in programma nel week-end e l’Aperintorre, l’aperitivo in cima alla Torre dei Lamberti, il giorno di San Valentino per brindare con una vista mozzafiato. Novità di quest’anno il Wedding Juliet Verona, un progetto ideato da Katia Albertini di Albertini Atelier e Denise Trento di Denise Trento Design Studio che mediante la realizzazione di un abito da sposa sartoriale, fotografato dai professionisti di Studio Bravi Fotografia, vuole proporre alle coppie un percorso attraverso le realtà veronesi accomunate dalla passione per l’artigianato, l’eccellenza, la ricerca della bellezza e la cultura. Nell’ambito degli incontri sono previsti un ciclo di proiezioni a tema “cucina e amore” dal titolo Ricette d’amore organizzato dal Centro Audiovisivi di Verona, e gli incontri letterari organizzati da laFeltrinelli con ospiti illustri del panorama nazionale come PIF, Francesco Sole, Rosario Pellecchia e Giancarlo Dimaggio.

Tra gli altri appuntamenti: una lettura poetica a cura di Andra Toffaletti Se fa l’amór dedicata alla poesia di Berto Barbarani a San Rocco di Quinzano, l’incontro Verona y Teruel e viceversa condotto da Giovanna Tamassia, presidente del Club di Giulietta, Solimano Pontarollo e Raquel Esteban, presidentessa della Fundación Bodas de Isabel de Segura, il laboratorio di lettura animata dedicato ai più piccoli Di che colore è un bacio? a cura dell’Associazione In Giro Leggendo e l’iniziativa promossa del Giardino di Lettura di Montorio, Ti regalo una poesia d’amore.

Tra gli attesi ritorni la trentunesima edizione del Premio Cara Giulietta, presentato da Francesca Cheyenne, promosso dal Club di Giulietta al Piccolo Teatro di Giulietta e la Romeo & Giulietta Half Marathon. Tra gli altri appuntamenti sono con il concorso di poesia Fidas Verona La carezza in un verso presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica e la mostra fotografica comprendente due esposizioni a cura di Simone Azzoni e Sergio Smerieri: Carlo e Luciana e Nice Balcone, presso la Isolo17 Gallery Galleria d’Arte Contemporanea.

