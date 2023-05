Piante rare e consigli per chi ha il pollice verde, arriva Verona Flower Show

Le piante più rare d'Italia arrivano al Giardino Giusti, dove il 6 e 7 maggio si terrà la prima edizione veronese del festival Flower Show.

Per gli appassionati e per chi vuole sviluppare il proprio pollice verde, l'evento del prossimo fine settimana darà l'opportunità di approfondire tecniche e attività di giardinaggio, attraverso laboratori e corsi realizzati da esperti del settore e con l’apporto scientifico dell'università di Padova.

La mostra mercato, che porta in città molteplici varietà botaniche, sarà aperta sabato e domenica dalle 9 alle 20.

«Il festival è ricco di eventi collaterali e in particolare di un corso che insegna ai cittadini come prendersi cura delle piante - ha detto l'assessore ai giardini Federico Benini - In questa direzione, l'assessorato ai giardini sta organizzando una nuova iniziativa per coinvolgere e far partecipare in modo attivo i veronesi».

E alla presentazione (qui il video) hanno partecipato anche Ludovica Giusti, il professore dell'università di Padova Giampaolo Zanin e Lucia Boccoloni di Magenta Events, che organizza la rassegna. «A Giardino Giusti è in corso il progetto Pnrr per far diventare questo luogo esempio di tutela e sostenibilità ambientale e questa manifestazione ci permette di farlo conoscere a veronesi e visitatori», ha detto Ludovica Giusti. «Portiamo l’apporto scientifico dell'università - ha aggiunto il professore Zanin - In particolare due prototipi relativi al giardino verticale e al tetto verde».

«È la prima volta che il festival arriva a Verona, ci saranno 70 espositori e soprattutto un ricco programma di iniziative collaterali per tutti, famiglie e bambini compresi», ha aggiunto Lucia Boccolini.

Durante la mostra mercato, gli espositori proporranno le loro meravigliose collezioni botaniche e permetteranno, sia agli appassionati che ai neofiti del pollice verde, una passeggiata alla scoperta delle piante più rare e inconsuete.

Gli amanti delle rose non saranno delusi dall'esplosione di colore ed eleganza del roseto, in cui saranno presenti ibridi e rose inglesi. Eleganza che non mancherà neanche nella grande varietà di orchidee. Ed anche gli appassionati di piante grasse saranno soddisfatti dalla presenza di molti esemplari, dai più piccoli ai più grandi. Saranno poi presenti distese colorate, in cui saranno protagoniste le piante perenni, cioè quelle che permettono di avere un meraviglioso giardino fiorito tutto l'anno. E non sarà da meno la collezione di ciliegi da fiore giapponesi, lillà, magnolie e aceri. Inoltre, le piante carnivore stupiranno per la loro varietà. Ed infine i visitatori avranno a disposizione anche un museo degli agrumi.