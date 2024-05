La sfida della transizione ecologica al centro dell'incontro in Gran Guardia per il festival "Verona Èuropa"

Un dialogo a più voci e più prospettive sulla grande sfida europea della transizione ecologica. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per lunedì 6 maggio in Gran Guardia, a partire dalle 21. «La transizione ecologica - spiegano da Palazzo Barbieri - è forse la sfida più importante dell'Europa di oggi e di domani, un cambiamento epocale che coinvolge settori e livelli diversi, dalle istituzioni europee e nazionali fino alle città».

Sul tema dialogheranno insieme Giorgio Graditi direttore Generale di Enea, Francesca Simeoni dell’università degli studi di Verona, Roberto Cavallo ambasciatore della Commissione europea per il Clima e Karima Oustadi del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Moderatore dell’incontro l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Verona. Per le iscrizioni è possibile utilizzare il seguente link: https://www. eventbrite.com.

L’evento, a cura di Comune di Verona, università di Verona e Amia, rientra fra gli appuntamenti della seconda edizione di "Verona Èuropa", in programma fino al 17 maggio. Un grande festival sui temi più rilevanti per il presente e per il futuro d’Europa, per costruire una cittadinanza europea informata e consapevole, in cui si riconoscano tutte le generazioni e tutte le persone. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Verona.