Il clamoroso errore di "Spiaggetta @ Porta Fura"

Sarà la canicola estiva, sarà che noi ancora oggi sogniamo di fare un giro sulla ruota panoramica di Verona per declamare i vizi dei Borgia di contro alla monotonia degli svizzeri come Harry Lime al Prater di Vienna, sta di fatto che la spiaggetta di Porta Fura, tanto invisa ai consiglieri comunali Michele Bertucco e Flavio Tosi, un po' già ci manca. Non spetta a noi addentrarci nei cunicoli insidiosi della burocrazia, tra competenze comunali o demaniali, ma solo ricavare eventualmente gli effetti di godimento di una porzione di mondo scaligero, ben al di qua delle famigerate mura, ma forse davvero proiettati una volta tanto assai al di là: dateci un drink con l'ombrellino, il lounge sound effect di sottofondo, la brezza fluviale dell'Adige, i sapori fragranti di una focaccina al prosciutto...Copacabana non è mai stata così vicina. Si sono citate le river urban beach di Parigi, ma potevano venire in mente città all'avaguardia e molto, molto green come Copenhagen, Oslo, Stoccolma, dove lì i cittadini son così fichi da avere urban beach corredate di saune a sfioro sul gelido mare del Nord, il mar Baltico o il lago Mälaren.

Nel suo manifesto per la Verona del 2022 il consigliere Michele Bertucco ci annuncia testualmente «un ridisegno delle funzioni e degli spazi urbani che sia in grado di favorire in tutti i quartieri un significativo miglioramento dell’ambiente ed una vita urbana più vibrante e creativa, promuovendo il commercio locale, la creazione di nuove attività lavorative, riducendo la necessità di utilizzare l’auto per le esigenze della vita quotidiana, con positivi effetti per la salute e la sicurezza degli abitanti ed in particolare delle categorie più deboli, degli anziani e dei bambini». Parole bellissime e condivisibili, il disegno verbale di una Verona nuova che gioisce dei suoi luoghi dimenticati, abbandonati all'incuria da tempo immemore nonostante siano carichi di storia e cultura da conservare, riscoprire e valorizzare. L'altro giorno, per passare dal Mura Festival sul meraviglioso bastione di San Bernardino e giungere fino alla "Spiaggetta @ Porta Fura", ci abbiamo messo sei minuti in bicicletta. Decisamente troppo pochi. Così siam tornati indietro e abbiamo rifatto il percorso questa volta a piedi e, sorpresa, il tempo trascorso era giusto giusto un quarto d'ora. Che sia un segno del destino per la futura "città dei 15 minuti"?

Fortunatamente a Verona c'è però anche Elisa La Paglia che, il 25 giugno scorso, nella giornata inaugurale della "Spiaggetta @ Porta Fura" pubblicava sui social un gaudente ed assolato selfie, luminosa e felice come Grace Kelly in occhiali da sole: «La spiaggia in città. A Porta Fura! Finalmente direi. - scriveva sempre la consigliera dem Elisa La Paglia - Grazie a chi ci lavora e agli sponsor che lo rendono possibile. A ripensare a quando lo abbiamo ripulito anni fa da siringhe e rifiuti ho ancora caldo». Poi il 2 luglio, dopo la sospensione delle attività e le polemiche, Elisa La Paglia ha usato parole di sostegno e conforto per chi si è speso in favore dell'iniziativa: «Ho visto Ale Biti e tutti i ragazzi di Studioventisette rispondere sempre con il loro lavoro a tutte le critiche, soprattutto a quelle dovute all’invidia e a quelli che "io avrei fatto meglio ma intanto resto comodamente seduto e senza rischiare un euro"». La stessa Elisa La Paglia poi aggiungeva: «Bravi loro ad essere così tenaci, ma per il futuro desidero una città normale, non super, normale, in cui tutta l’amministrazione sia al fianco di chi è in grado di animarla e, in periodo Covid, dare spazio gratis a così tante altre realtà del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport».

Post Facebook consigliera comunale Pd Verona Elisa La Paglia

Ebbene sì, "Spiaggetta @ Porta Fura" è la triste storia breve di un clamoroso errore, quello di aver tramutato un prato d'erba affacciato sull'Adige e sullo storico edificio militare di Torre Catena, valorizzati da un'inedita iniziativa di succceso, in un novello campo di battaglia in vista delle prossime elezioni amministrative di Verona che si celebreranno nel 2022. Non ci facciamo illusioni, andrà forse sempre peggio ed anche le sneakers del sindaco diverranno nei prossimi mesi motivo di contesa, ma una piccola consolazione nel frattempo l'abbiamo comunque trovata, perché in realtà nel malaugurato caso in cui "Spiaggetta @ Porta Fura" non dovesse più riaprire, esiste già da tempo un'altra "Verona Beach".

L'unico inconveniente è che per arrivarci è necessario prendere l'aereo invece del monopattino, della bici o di una passeggiata a piedi, essendo che la "Verona Beach" preesistente si trova non proprio a 15 minuti, bensì negli USA e più precisamente nello Stato di New York nei pressi dell'Oneida Lake (questo l'indirizzo completo per chi volesse raggiungerla: Lakeshore Road South, Route 13, Verona Beach, NY 13162). Non ce ne vorranno allora troppo, speriamo, I Gatti di Vicolo Miracoli se ci permettiamo in conclusione di rinnovare la loro più celebre hit, aggiornandone una strofa con una minuta, affettuosa e benaugurante variazione:

«Beach Beach cos'era il Beach

E l'America è sempre là

Beach Beach Verona Beach

La tua curiosità»

"Verona Beach" - Stato di New York