Verona Capitale della Cultura 2022: il dossier viene svelato alla città

Tappa dopo tappa, il dossier ‘VERONA 2022. La Cultura apre nuovi mondi’ si svela alla città. Prendono il via iniziative ed eventi, aperti a tutta la cittadinanza, per illustrare nel dettaglio il progetto che ha disegnato la strada per la candidatura di Verona Capitale italiana della Cultura 2022. Un dossier sui cinque 'mondi' che, a vario titolo, contribuiscono a rendere la nostra città una eccellenza per il patrimonio storico e artistico nazionale.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 9 settembre, alle 18, al Forte Santa Caterina. Il sindaco Federico Sboarina, l'assessore alla Cultura Francesca Briani e Soprintendente Vincenzo Tinè presenteranno il capitolo ‘Open Culture – Visitare patrimoni’. Tre le tematiche che saranno approfondite: la riscoperta della storia cittadina, l’accessibilità degli antichi patrimoni culturali attraverso nuovi linguaggi e tecnologie, il far rete mettendo in connessione i diversi spazi culturali. Relatori saranno i direttori dei Musei Civici Francesca Rossi, del Museo archeologico nazionale di Verona Federica Gonzato e del dipartimento Cultura e civiltà dell'Università di Verona Arnaldo Soldani.

«Inizia il grande racconto del dossier depositato a fine luglio dall’Amministrazione comunale per la candidatura di Verona Capitale della Cultura 2022 – spiega l’assessore alla Cultura -. Incontri direttamente nei luoghi coinvolti dal cambiamento cittadino, che i veronesi potranno vedere dal vivo per la prima volta. Cantieri work in progress come Forte Santa Caterina dove verranno realizzati i depositi unificati dei musei civici, un altro polo culturale cittadino pronto a nascere e a cambiare il volto di Verona».