Da via Basso Acquar a via San Paolo, tutti i nuovi cantieri dal 3 maggio a Verona

Prendono il via dalla prossima settimana interventi di asfaltatura in diverse strade cittadine. Da lunedì 3 a martedì 4 maggio, lavori in via Basso Acquar direzione centro, nel tratto compreso tra via Avesani e la trattoria Capuccini in via Faccio 26, restringimento della sede stradale, con viabilità consentita su una sola corsia. Mercoledì 5 maggio, lavori in via Torbido direzione Vicenza, con viabilità su un’unica corsia dal semaforo di via Bassetti a quello di Corso Venezia.

Da giovedì 6 a venerdì 7 maggio e nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 maggio, lavori in via Dell’Autiere, dal ponte San Francesco a via Faccio, su entrambi e sensi di marcia, con restringimento della sede stradale e percorrenza su una sola corsia. Per interventi di restauro di un palazzo privato, dal 5 al 7 maggio, dalle 9 alle 19, senso unico alternato in via San Paolo, dal civico 10 al 22.