A Verona apre un nuovo supermercato Aldi: è il quarto in città, questa volta tocca a Borgo Trento

ALDI, parte del gruppo ALDI SU?D, apre giovedi? 23 dicembre 2021 il suo quarto punto vendita a Verona in Via Mameli 75, nel quartiere di Borgo Trento. L'offerta discount di qualita? firmata ALDI si consolida dunque nel capoluogo scaligero, dove e? gia? presente con tre negozi, in Piazza Cittadella, Corso Venezia e Viale del Lavoro. Una conferma, si legge in una nota del gruppo, della «volonta? dell’azienda di continuare a investire sul territorio di Verona, dove l’azienda e? presente non solo con 7 punti vendita, ma anche con la propria sede centrale italiana e con il polo logistico di Oppeano».

Aperto dal lunedi? al sabato dalle ore 8.30 alle ore 21 e la domenica dalle ore 9 alle ore 20, il negozio, che offre 53 posti auto gratuiti a disposizione dei clienti, proporra? «speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali». Lo store concept, sviluppato su una superficie di oltre 1.000 metri quadrati, e? «studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori», per offrire loro «un’esperienza di acquisto "smart" attraverso un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo per agevolare i clienti a completare la propria spesa in poco tempo e con semplicita?».

Inoltre, con la promessa del "Prezzo ALDI", l’azienda spiega di rafforzare «il proprio impegno verso le famiglie italiane, garantendo il meglio della qualita? made in Italy al giusto prezzo». Una «selezione virtuosa» di prodotti che si esprime attraverso «circa 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche, con una forte connotazione tricolore». Circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, «nasce dalla collaborazione con realta? agricole italiane di eccellenza».

Con il punto vendita ALDI di Verona, l'azienda spiega inoltre di aver «contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso diversi interventi, tra cui l’ottimizzazione della viabilita?, la realizzazione del parcheggio e la creazione di un’area verde». In linea con la strategia di sostenibilita? intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio e? «certificato con la classe energetica A4 ed e? dotato di impianto fotovoltaico di 48,585 kWp».

Il nuovo opening di Verona rafforza dunque la presenza di ALDI in Veneto, dove ora sono 34 i punti vendita dell’azienda. Il negozio ha contribuito a creare 12 opportunita? lavorative, portando a quota 854 il numero di collaboratori sul territorio della Regione tra i negozi e il polo logistico. Salgono così a quota 138 i punti vendita ALDI in Italia, numero che conferma il «piano di espansione nelle Regioni del Nord», con l’«obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione». Il piano costante di aperture ALDI vede altre quattro inaugurazioni in programma: insieme al negozio di Verona, ALDI aprira? il 23 dicembre altri due punti vendita in Lombardia, a Brescia e Caponago (MB), e altrettanti in Emilia-Romagna a Bibbiano (RE) e Castelfranco Emilia (MO).