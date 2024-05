Cura del verde pubblico: i cittadini di Verona possono prenotarsi una pianta da innaffiare durante tutta l'estate

È al via la seconda edizione del progetto "Il verde è un bene comune. Prendiamocene cura insieme" volto alla sensibilizzazione sulla cura del verde pubblico. A tutti i cittadini e le cittadine interessati, Amia regala un annaffiatoio per prendersi cura delle piante più giovani, insieme agli operatori della municipalizzata che quotidianamente si occupano del verde pubblico. Un piccolo gesto, durante l'estate, per tutelare la loro crescita e assicurare un rigoglioso futuro.

L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare capillarmente il verde pubblico evitando che l’arsura estiva (oggi sembra remota, ma potrebbe essere realtà già nelle prossime settimane) porti alla sofferenza di piante, arbusti e fiori. L’iniziativa è promossa dall’assessorato a strade e giardini in collaborazione con Amia e grazie al supporto della cittadinanza, e punta a salvaguardare in particolare le giovani piante messe a dimora numerose negli ultimi anni.

Amia mette dunque a disposizione circa 400 annaffiatoi, che verranno forniti gratuitamente a tutti i veronesi che si renderanno disponibili a prendersi cura delle piante attraverso una regolare irrigazione fino a settembre. Gli annaffiatoi possono essere ritirati nella sala consiliare "Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti" di via Sogare 3, esclusivamente sabato 1 giugno 2024, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Fino al 30 maggio, sul sito del Comune https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=86944 è possibile prenotare zona e piante che si intende prendere in “affido” temporaneo durante l’estate: la disponibilità può essere data per una sola area. I punti indicati comprendono oltre 800 alberi (contrassegnati in giallo e in rosso) e spaziano sul territorio comunale, dal centro ai quartieri; da Montorio all’Arsenale, dal Saval a Borgo Roma. Lo scorso anno, i cittadini che hanno portato avanti l’iniziativa erano stati circa 300, tra cui anche studenti di alcuni istituti scolastici.

«È un’iniziativa volta a coinvolgere le persone nella cura del verde pubblico che già lo scorso anno ha riscosso un buon successo e che quest’anno punta ad essere ancora più capillare su tutto il territorio», spiega l’assessore a strade e giardini Federico Benini. «La partecipazione di ciascuno è preziosa - sottolinea a sua volta il presidente di Amia Roberto Bechis - e ci siamo volentieri messi a disposizione del Comune per questo progetto volto a tutelare le piante più giovani del nostro vasto patrimonio arboreo».

I consigli di Amia per un'innaffiatura efficace