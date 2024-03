Previsto vento fino a 70 chilometri orari, chiusi parchi e parchi gioco

Domani, 30 marzo, tutti i parchi e i parchi gioco di Verona saranno chiusi in via precauzionale. Lo ha stabilito il Comune in accordo con Amia dopo aver valutato le previsioni meteo che per domani indicano raffiche di vento forte con punte fino a 70 chilometri orari. Il provvedimento potrebbe essere esteso anche alla domenica di Pasqua, ma la decisione verrà presa domani, a seconda dell'evolversi della situazione meteorologica.

«In condizioni come quelle previste per le prossime 24-48 ore, riteniamo opportuno tenere chiusi i parchi a tutela degli utenti», ha spiegato l’assessore Federico Benini, a margine della riunione operativa con il direttore di Amia Ennio Cozzolotto.

E proprio pensando al vento forte di domani, è stato anticipato a questa mattina, in zona Navigatori, l'intervento di sostituzione di tre pini marittimi che non avevano superato la perizia di stabilità. Gli esperti arboricoltori incaricati da Amia hanno provveduto al taglio degli alberi, in un intervento sulle alberature cittadine giudicato di routine.

La valutazione visiva degli esemplari tagliati era stata effettuata dagli esperi di Amia e aveva evidenziato un tronco molto inclinato verso la strada. Si è deciso dunque di sottoporre le piante a una perizia di stabilità con relativi esami di trazione e tomografia. una sorta di fotografia della sezione del fusto alla base che permette di immortalarne precisamente lo stato di salute. «I risultati hanno confermato i nostri sospetti dando esito negativo e catalogando i tre pini marittimi come a rischio crollo - ha spiegato Francesco Donini di Amia - Da qui, la necessità di intervenire subito. Gli alberi saranno sostituiti a breve con degli aceri, già acquistati e a disposizione di Amia, che provvederà alla piantumazione». E l'assessore Benini ha aggiunto: «L’attenzione al verde con la procedura della sostituzione delle piante è continua e costante, corredata con una corretta comunicazione ai cittadini, come avvenuto nel recente intervento in Piazza Bra».

Sono in media oltre 200 ogni anno le piante che vengono sostituite, quasi tutte proprio per garantire la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di crolli accidentali. Complessivamente, quest’anno, solo Amia ha già messo a dimora oltre 220 alberi su tutto il territorio comunale, di cui circa 80 proprio in terza circoscrizione.